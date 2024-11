Si vous avez accès à la fonctionnalité, vous devriez trouver un bouton en forme de « + » à côté des catégories mentionnées plus haut. En cliquant dessus, vous pourrez créer une nouvelle liste, lui donner un titre et y ajouter des discussions. Il est également possible, en appuyant longuement, sur un titre de catégorie de modifier son nom. Les listes personnalisées peuvent contenir des discussions de toutes sortes : on peut aussi bien y intégrer des discussions individuelles que des conversations de groupe.