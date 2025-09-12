Mettre fin au désordre des conversations de groupe, tel est le nouvel objectif de WhatsApp. La messagerie de Meta teste une fonctionnalité de fils de discussion, directement inspirée de Slack, qui promet de clarifier les échanges.
- WhatsApp teste des fils de discussion, inspirés de Slack, pour améliorer l'organisation des conversations de groupe.
- Cette fonctionnalité permet de suivre un sujet précis sans être dérangé par d'autres messages.
- WhatsApp vise à renforcer son utilisation professionnelle, notamment avec WhatsApp Business, pour structurer les échanges des entreprises.
L’application aux trois milliards d’utilisateurs s’attaque à un véritable casse-tête du quotidien : suivre un débat précis au milieu du flot incessant de messages. En s'inspirant des plateformes collaboratives, WhatsApp ne cherche pas seulement à améliorer le confort. Elle se positionne discrètement mais sûrement sur le terrain des outils professionnels.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
La fin annoncée du chaos conversationnel
La solution prend la forme d'une organisation héritée des applications professionnelles. Repérée d'abord dans la bêta Android avant de faire son apparition sur iOS, la mécanique est d'une simplicité redoutable. Un compteur discret apparaîtra sous les messages ayant reçu des réponses, indiquant le nombre d'échanges qu'ils ont générés.
En cliquant dessus, l'utilisateur basculera vers une nouvelle vue, isolant la conversation du canal principal. Cet espace dédié permettra de suivre le fil d'un sujet sans être perturbé par les autres messages du groupe. Il sera bien sûr possible de répondre directement depuis cette interface pour maintenir la cohérence de la discussion.
Une inspiration claire des plateformes professionnelles
L'inspiration est évidente et assumée. WhatsApp marche sur les platebandes des géants de la collaboration comme Slack et Microsoft Teams en adoptant l'une de leurs fonctionnalités phares. Ce faisant, l'application comble une lacune importante et se dote d'un atout majeur pour séduire les équipes qui l'utilisent déjà de manière informelle.
Ce mouvement coïncide habilement avec la montée en puissance de WhatsApp Business. Les entreprises, de plus en plus nombreuses à utiliser la plateforme pour le service client ou la communication interne, trouveront dans les fils de discussion un outil précieux pour structurer leurs interactions. Meta affine ainsi la proposition de valeur de sa messagerie, la rendant plus apte à un usage professionnel intensif.
Calmons un peu les ardeurs : cette fonctionnalité est pour l'instant réservée à une poignée de bêtatesteurs. Conformément à ses habitudes, la filiale de Meta prend son temps pour polir l'expérience utilisateur avant d'envisager un déploiement à grande échelle. Aucune date de sortie pour la version stable n'a encore été avancée.