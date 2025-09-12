La solution prend la forme d'une organisation héritée des applications professionnelles. Repérée d'abord dans la bêta Android avant de faire son apparition sur iOS, la mécanique est d'une simplicité redoutable. Un compteur discret apparaîtra sous les messages ayant reçu des réponses, indiquant le nombre d'échanges qu'ils ont générés.

En cliquant dessus, l'utilisateur basculera vers une nouvelle vue, isolant la conversation du canal principal. Cet espace dédié permettra de suivre le fil d'un sujet sans être perturbé par les autres messages du groupe. Il sera bien sûr possible de répondre directement depuis cette interface pour maintenir la cohérence de la discussion.