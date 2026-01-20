Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui va très certainement plaire aux utilisateurs de sa version Web. Particulièrement pour ceux qui sont actifs dans les discussions groupées.
Si WhatsApp s'est tout d'abord imposée comme une application mobile, la messagerie aux 3 milliards d'utilisateurs dispose aussi de versions desktop et Web. Des dispositifs que Meta cherche constamment à peaufiner afin d'offrir une expérience quasi similaire à l'ensemble des utilisateurs. Pour cela, la société a introduit, l'année dernière, les appels audio et vidéo à son itération Web. Et elle va désormais plus loin.
Participer aux appels depuis n'importe quel ordinateur
D'après WABetaInfo, média très bien renseigné sur l'actualité de la plateforme, ses équipes planchent sur la possibilité d'étendre les appels vocaux et vidéo aux conversations groupées sur navigateur. Une fonctionnalité aujourd'hui cantonnée aux versions mobiles et desktop. Conctrètement, un simple accès à WhatsApp Web suffira pour appeler un groupe, sans rien installer, même depuis un ordinateur qui n'est pas le sien.
De même, la fonction devrait supporter jusqu'à 32 participants à terme, comme ce qui est aujourd'hui possible sur les applications iOS et Android. De quoi clairement avantager ceux qui utilisent WhatsApp comme outil de travail, ainsi que les groupes familiaux ou associatifs, et tous ceux qui alternent entre plusieurs ordinateurs.
- Synchronisation des conversations sur plusieurs appareils.
- Gestion des conversations identique à la version mobile.
- Raccourcis claviers.
D'autres nouveautés à venir
Mais ce n'est pas tout. Dans sa logique d'unifier ses différentes plateformes, WhatsApp prépare aussi l'arrivée des liens d'appel directement depuis les discussions de groupe sur la version Web. En quelques clics, les utilisateurs pourront générer un lien partageable pour inviter d'autres personnes à rejoindre une conversation vocale ou vidéo, sans passer par une invitation manuelle. Le principe est le même que sur mobile : on choisit le type d'appel, on partage le lien, et chacun peut rejoindre la réunion depuis son appareil.
Autre nouveauté en préparation : la planification d’appels, aussi bien en tête-à-tête qu'en groupe. WhatsApp Web permettra de créer un rendez-vous avec un nom, une description et des horaires indicatifs, afin de prévenir les participants à l'avance.
À noter que ces différentes solutions sont encore en développement et devraient arriver dans une prochaine mise à jour. De quoi muer WhatsApp Web en un vrai outil de visioconférence ?