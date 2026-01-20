Mais ce n'est pas tout. Dans sa logique d'unifier ses différentes plateformes, WhatsApp prépare aussi l'arrivée des liens d'appel directement depuis les discussions de groupe sur la version Web. En quelques clics, les utilisateurs pourront générer un lien partageable pour inviter d'autres personnes à rejoindre une conversation vocale ou vidéo, sans passer par une invitation manuelle. Le principe est le même que sur mobile : on choisit le type d'appel, on partage le lien, et chacun peut rejoindre la réunion depuis son appareil.