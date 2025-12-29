WhatsApp continue d'étoffer sa version Web pour la rendre aussi autonome que possible. La messagerie prépare l'arrivée tant attendue des appels audio et vidéo directement depuis le navigateur, accompagnée d'un menu de réglages spécifique pour gérer les notifications sans être envahi.
Le client Web de WhatsApp va gagner en fonctionnalités pour se rapprocher un peu plus de l'application de bureau. Les dernières trouvailles dans le code de la messagerie pointent vers une gestion complète des communications vocales et visuelles sans aucune installation logicielle préalable.
Des appels natifs sans passer par l'application de bureau
Selon les informations rapportées par le site spécialisé WABetaInfo, WhatsApp finalise l'intégration des appels vocaux et vidéo au sein même de l'interface Web. Jusqu'à présent, si vous souhaitiez joindre un contact depuis votre ordinateur, il fallait forcément installer l'application native (Windows ou macOS).
Mais ce ne sera sans doute plus nécessaire bien longtemps. La fonctionnalité permettra de lancer et de recevoir des appels, qu'ils soient individuels ou de groupe, directement depuis un onglet Chrome, Firefox ou Edge. Pour l'heure, bien sûr, aucune date de déploiement n'a été officialisée. Notons au passage que cette nouveauté devrait apporter les appels sur Linux, puisqu'aucune version native de WhatsApp n'est pour l'heure disponible.
En parallèle, les développeurs ont prévu un panneau de configuration spécifique avec une nouvelle section dans les paramètres de WhatsApp Web pour activer ou couper les notifications d'appels entrants à la volée.
Par défaut, ces alertes seront activées et conçues pour s'afficher même si la fenêtre de discussion n'est pas au premier plan. Au passage, ces réglages seront indépendants de ceux du smartphone. Il sera donc possible de bloquer les notifications d'appels sur l'ordinateur de travail tout en laissant le téléphone sonner, ou inversement.
- Synchronisation des conversations sur plusieurs appareils.
- Gestion des conversations identique à la version mobile.
- Raccourcis claviers.