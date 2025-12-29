Selon les informations rapportées par le site spécialisé WABetaInfo, WhatsApp finalise l'intégration des appels vocaux et vidéo au sein même de l'interface Web. Jusqu'à présent, si vous souhaitiez joindre un contact depuis votre ordinateur, il fallait forcément installer l'application native (Windows ou macOS).

Mais ce ne sera sans doute plus nécessaire bien longtemps. La fonctionnalité permettra de lancer et de recevoir des appels, qu'ils soient individuels ou de groupe, directement depuis un onglet Chrome, Firefox ou Edge. Pour l'heure, bien sûr, aucune date de déploiement n'a été officialisée. Notons au passage que cette nouveauté devrait apporter les appels sur Linux, puisqu'aucune version native de WhatsApp n'est pour l'heure disponible.