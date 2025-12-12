WhatsApp annonce l'arrivée de plusieurs fonctionnalités pour cette fin d'année. Et l'une d'entre elle pourrait bien vous replonger dans un autre temps.
D'une simple messagerie textuelle, WhatsApp s'est aujourd'hui muée en plateforme de communication multifonctionnelle, mêlant appels vocaux et vidéo, groupes massifs, chaînes de diffusion et même outils pour les entreprises. Et désormais, elle va rendre un peu plus obsolètes les appels téléphoniques classiques.
Une messagerie vocale, qui n'en est pas vraiment une
« Les fêtes sont une période chargée, remplie de moments pour retrouver ses proches, où il arrive parfois que l'on ne réussisse pas à joindre tout le monde en temps voulu », écrit la filiale de Meta dans un communiqué. Dorénavant, il vous sera donc possible de laisser un message vocal ou vidéo à vos interlocuteurs s'ils ne répondent pas à votre appel.
Évoquée depuis cet été, la fonctionnalité est enfin déployée par WhatsApp. Concrètement, l'application vous invitera à enregistrer un message sans avoir à naviguer manuellement vers les options du microphone ou de la caméra dans la barre d'outils du chat. Si elle ne propose pas de fonctionnalité de messagerie vocale traditionnelle intégrée aux appels, ces messages vont clairement remplir la même fonction.
L'idée est simplement de s'appuyer sur ses fonctionnalités existantes d'enregistrement vocal et vidéo pour offrir une expérience similaire. Les contacts ayant manqué un appel audio et vidéo verront immédiatement le message s'afficher lorsqu'ils ouvriront l'application.
Améliorations des discussions en groupe
Mais ce n'est pas tout. WhatsApp annonce aussi l'introduction des réactions en temps réel dans les discussions vocales : il est désormais possible d'envoyer un emoji pendant une conversation audio de groupe, afin de montrer son soutien ou son accord sans prendre la parole ni couper l'échange.
De même, lors des appels vidéo en groupe, l'application va afficher en priorité la personne qui parle à l'écran, une fonction pensée pour rendre les échanges plus lisibles et éviter de perdre le fil lorsque plusieurs participants sont présents. La firme peaufine également la fonction de génération d'image par intelligence artificielle (IA).
De quoi rendre encore plus fonctionnelle la messagerie, qui compte tout de même plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde.