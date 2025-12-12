« Les fêtes sont une période chargée, remplie de moments pour retrouver ses proches, où il arrive parfois que l'on ne réussisse pas à joindre tout le monde en temps voulu », écrit la filiale de Meta dans un communiqué. Dorénavant, il vous sera donc possible de laisser un message vocal ou vidéo à vos interlocuteurs s'ils ne répondent pas à votre appel.