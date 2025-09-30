Meta fait pleuvoir les nouveautés sur WhatsApp : parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités, on note l'arrivée prochaine des photos animées sur iOS et Android.
Malgré quelques doutes concernant sa confidentialité, WhatsApp enchaine les nouveautés : une option de traduction des conversations a été récemment déployée, un répondeur téléphonique est en cours de test et des protections contre l'usurpation d'identité sont également dans les tuyaux.
En août dernier, une version bêta avait révélé la présence d'une nouvelle option d'envoi de photos animées. Elle sera bientôt disponible sur tous les smartphones.
Les photos animées débarquent sur WhatsApp
Dans un article paru hier, l'équipe Meta a fait le point sur les nombreuses nouveautés déployées « ces derniers mois » sur WhatsApp, sa renommée messagerie instantanée. Elle a notamment présenté une fonctionnalité immersive permettant le partage de photos « qui ajoutent du son et du mouvement aux moments que vous capturez avec l'appareil photo. » Il sera donc possible de revivre des souvenirs dans l'app en les voyant s'animer à l'écran.
En cours de déploiement, cette nouveauté se base sur les Live Photos d'iOS (« photos en direct » en français) et Motion Photos d'Android (« photos en mouvement » en français), des options depuis longtemps disponibles au sein des galeries de certains smartphones. Sur iOS, par exemple, les images compatibles sont marquées d'une icône Live Photos. Il est notamment possible, en appuyant sur le média, d'écouter le son enregistré lors de la capture.
Bien d'autres nouveautés annoncées pour WhatsApp
Mais les Lives Photos / Motion Photos ne sont pas les seules nouveautés dévoilées par la firme. Récemment, Meta a, en effet, lancé des thèmes de chat personnalisables grâce à Meta AI. Cette avancée n'est cependant pas disponible pour tous. Toujours dans le domaine de la personnalisation, Meta a également lancé une option de création d'arrière-plans pour les appels vidéo, elle aussi boostée à l'intelligence artificielle. On trouve aussi de nouveaux packs d'autocollants sur les thèmes « Vacances » ou « Oiseau Intrépide. »
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Afin de faciliter les recherches des utilisateurs, l'équipe a déployé une fonction leur permettant de visualiser en un coup d'oeil les groupes qu'ils ont en commun avec d'autres personnes. Une option de numérisation de documents, qui était auparavant uniquement disponible en version iOS, a également été lancée sur les appareils Android.
On le voit, les améliorations de WhatsApp ont largement de quoi occuper Meta. La firme a d'ores et déjà annoncé que d'autres nouveautés arriveraient bientôt dans l'app.