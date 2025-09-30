Mais les Lives Photos / Motion Photos ne sont pas les seules nouveautés dévoilées par la firme. Récemment, Meta a, en effet, lancé des thèmes de chat personnalisables grâce à Meta AI. Cette avancée n'est cependant pas disponible pour tous. Toujours dans le domaine de la personnalisation, Meta a également lancé une option de création d'arrière-plans pour les appels vidéo, elle aussi boostée à l'intelligence artificielle. On trouve aussi de nouveaux packs d'autocollants sur les thèmes « Vacances » ou « Oiseau Intrépide. »