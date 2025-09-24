L'équipe WhatsApp semble enfin avoir pris en compte les retours de ses utilisateurs : dans un récent article de blog, elle a annoncé avoir déployé une fonctionnalité de traduction au sein de la messagerie. Il est donc possible de faire passer une conversation dans une autre langue tout en bénéficiant de la confidentialité prônée par le service. Il suffit, pour cela, de faire un appui long sur un message, de choisir l'option « Traduire » et de sélectionner une langue de sortie.