Il pleut des nouveautés sur WhatsApp ! La dernière avancée en date ? Une option de traduction des messages, attendue depuis fort longtemps par les utilisateurs.
L'équipe WhatsApp ne cesse d'innover. Ces derniers temps, elle a, par exemple, travaillé sur des fonctionnalités de mise en sourdine et de fils de discussion pour améliorer les conversations de groupe. Un répondeur téléphonique est également en cours de test dans une récente version bêta de l'outil.
Alors que son concurrent Google a bien avancé sur la question de la traduction IA en temps réel, WhatsApp rattrape son retard en lançant une option de traduction intégrée aux discussions.
La traduction de messages, disponible dans WhatsApp
Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs dans plus de 180 pays, WhatsApp est la reine incontestée des messageries instantanées. Hélas, même les outils les plus populaires ont leurs défauts : l'un des plus criants chez WhatsApp était incontestablement l'absence d'un traducteur directement intégré dans l'app. Il fallait, en effet, copier-coller les messages dans un outil externe, ce qui était loin d'être ergonomique. Mais, ça, c'était avant.
L'équipe WhatsApp semble enfin avoir pris en compte les retours de ses utilisateurs : dans un récent article de blog, elle a annoncé avoir déployé une fonctionnalité de traduction au sein de la messagerie. Il est donc possible de faire passer une conversation dans une autre langue tout en bénéficiant de la confidentialité prônée par le service. Il suffit, pour cela, de faire un appui long sur un message, de choisir l'option « Traduire » et de sélectionner une langue de sortie.
À noter : la version Android permet notamment « d’activer la traduction automatique pour l’ensemble d’un fil de discussion, afin que tous les messages entrants dans cette conversation soient également traduits. »
De nouvelles langues arriveront progressivement
WhatsApp s'est fixé pour mission d'aider ses utilisateurs à communiquer, et ce, dans le monde entier. Cette nouvelle fonction est, assurément, un pas dans la bonne direction. Pour l'instant, la version Android de l'app prend en charge les traductions en seulement six langues : l'anglais, l'arabe, le portugais, l'hindi, l'espagnol et le russe. La version iOS, quant à elle, est plus généreuse : elle est compatible avec 19 langages.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Mais que les utilisateurs se rassurent : l'équipe WhatsApp a prévu d'aller plus loin et de nouvelles langues seront bientôt intégrées dans l'outil. Le déploiement de la nouvelle fonction a démarré hier et celle-ci devrait incessamment sous peu être disponible pour tous.