Cette décision n'est pas uniquement motivée par l'appât du gain immédiat. C'est une attaque frontale contre X (ex-Twitter). Là où la plateforme d'Elon Musk effraie les annonceurs par son instabilité et son contenu parfois toxique, Threads joue la carte de la « marque sécurisante ». Meta propose même une vérification tierce pour garantir aux marques qu'elles ne s'afficheront pas à côté de contenus douteux.​

C'est un argument massue pour récupérer les budgets publicitaires qui ont fui le navire concurrent. Les récents résultats montraient déjà que Threads s'imposait face à X avec des chiffres qui font mal à Elon Musk. Meta ne fait que capitaliser sur cette victoire numérique en transformant son audience en marchandise. L'algorithme de ciblage, le même que celui d'Instagram, promet une précision chirurgicale.