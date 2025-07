Après avoir guidé le lancement et le développement initial de Threads, Adam Mosseri cède officiellement la direction opérationnelle à Connor Hayes, cadre historique de Meta et spécialiste de l’intelligence artificielle chez le groupe. Ce passage de flambeau, effectif dès septembre, n’est pas banal ; il symbolise l’autonomisation de Threads vis-à-vis d’Instagram et confirme la volonté de Meta d’accélérer la professionnalisation de sa stratégie produits.

Fort de quatorze années d’expérience au sein de la maison-mère, Hayes s’est illustré sur plusieurs projets majeurs, notamment la conception des outils basés sur la générative AI. Son expertise va désormais alimenter le développement du réseau social, avec un accent sur l’exploitation des algorithmes pour améliorer la pertinence des conversations, la visibilité des contenus et la sécurité des échanges. C’est aussi la première fois que la tête de Threads n’est plus rattachée à Instagram, un signe d’émancipation qui pourrait rebattre les cartes sur le marché du microblogging.

Pour accompagner ce nouveau souffle, Meta a ouvert l’API Threads, facilitant l’intégration du réseau dans les stratégies des créateurs, médias et marques. Les éditeurs peuvent désormais automatiser la publication, analyser leurs performances et interagir de façon plus fluide avec leurs communautés, des avantages déjà appréciés sur X. Cette ouverture technique devrait renforcer l’attachement des utilisateurs professionnels et soutenir la croissance du service.