Ce renversement n'est pas le fruit d'une supériorité technique foudroyante de Threads. C'est la victoire du pragmatisme sur l'idéologie. Meta a transformé Instagram en un gigantesque tuyau d'alimentation pour sa nouvelle app, contournant la difficulté historique de bâtir une communauté ex nihilo. C'est une méthode de rouleau compresseur qui paie enfin.

Plus intéressant encore, cette migration massive ressemble à une quête de tranquillité. X est devenu une arène perpétuelle, bruyante et clivante. Threads, souvent moqué pour son côté lisse et « corporate », récupère cette majorité silencieuse qui veut scroller sans subir d'agressions visuelles ou verbales. Zuckerberg a parié que les utilisateurs finiraient par préférer un fil d'actualité aseptisé mais lisible à une liberté d'expression totale mais chaotique. En 2026, les chiffres lui donnent raison : la stabilité est devenue la nouvelle viralité.