C’est acté : la citadelle de Musk vacille sur ses fondations les plus critiques. X vient de céder sa couronne de l’engagement quotidien sur mobile à Threads. Fin de la récréation, début de la correction.
Les données publiées par sont aussi froides qu'une lame de scalpel. Depuis ce mois de janvier 2026, l'application de Meta a mathématiquement surpassé celle d'Elon Musk en nombre d'utilisateurs quotidiens sur smartphone. Ce n'est plus une prophétie de Cassandre ni une guerre de communication : c'est une bascule d'usage qui valide la stratégie d'usure de Mark Zuckerberg face au chaos ambiant de l'ex-Twitter.
L'hémorragie mobile chiffrée
Regardons le tableau de bord sans cligner des yeux. Au 7 janvier 2026, Threads comptabilisait 141,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur mobile, doublant un X essoufflé qui plafonne à 125 millions. La dynamique est encore plus cruelle que le score final : en un an, la plateforme de Meta a gonflé ses rangs de près de 38%, pendant que X voyait son audience mobile s'éroder de 11,9%.
Il reste bien un lot de consolation pour les fidèles de Musk : le web. Sur ordinateur, X reste un titan avec 145,4 millions de visites quotidiennes, écrasant les timides 8,5 millions de la version web de Threads. Mais ne vous y trompez pas, cet indicateur est un leurre. Le trafic « desktop » est un héritage, pas un avenir. La bataille de l'attention et des revenus publicitaires se joue exclusivement dans le creux de votre main, là où X perd du terrain chaque jour.
La prime à l'ennui ?
Ce renversement n'est pas le fruit d'une supériorité technique foudroyante de Threads. C'est la victoire du pragmatisme sur l'idéologie. Meta a transformé Instagram en un gigantesque tuyau d'alimentation pour sa nouvelle app, contournant la difficulté historique de bâtir une communauté ex nihilo. C'est une méthode de rouleau compresseur qui paie enfin.
Plus intéressant encore, cette migration massive ressemble à une quête de tranquillité. X est devenu une arène perpétuelle, bruyante et clivante. Threads, souvent moqué pour son côté lisse et « corporate », récupère cette majorité silencieuse qui veut scroller sans subir d'agressions visuelles ou verbales. Zuckerberg a parié que les utilisateurs finiraient par préférer un fil d'actualité aseptisé mais lisible à une liberté d'expression totale mais chaotique. En 2026, les chiffres lui donnent raison : la stabilité est devenue la nouvelle viralité.
- Instantané dans l'information
- Messages courts
- Hashtags, tendances, tweet et retweet