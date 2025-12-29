En novembre 2025, X comptabilisait 14,4 millions de visiteurs uniques en France. C'est trois fois moins que Facebook ou Instagram et deux fois moins que Wikipedia ou LeBonCoin. De toute évidence, le rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars a eu de lourdes conséquences.

Dès octobre 2023, nous rapportions déjà une chute globale avec 600 millions d'utilisateurs perdus en un mois, notamment en Europe où les décrochages variaient entre 10 et 40% selon les pays.

​En avril 2023, soit six mois après la prise de contrôle, Elon Musk avait réduit le personnel de 7 500 à 1 500 employés, soit une réduction de 80%. Cette réorganisation drastique a ravagé les équipes de modération de contenu et de support utilisateur. Conséquence directe : la plateforme a dû gérer avec une fraction de ses ressources humaines, et le contenu s'est dégradé.

Et puis il y a eu Grok, le chatbot IA. Par défaut, X utilise les publications des utilisateurs ainsi que leurs interactions avec Grok pour entraîner le modèle d'IA. Si les utilisateurs peuvent désactiver ce paramètre, cette décision prise par défaut a créé une inquiétude concernant le respect de la vie privée.

Ajoutons à cela les diverses frasques d'Elon Musk et il n'en faut pas plus pour faire fuir les annonceurs majeurs, lesquels ont réduit leurs investissements sur la plateforme, avec une baisse continue des revenus publicitaires depuis 2022.