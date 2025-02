Le 27 octobre 2022, Elon Musk rachetait le réseau social Twitter, qu'il rebaptisait plus tard X.com. Une plateforme qu'il acquérait pour la modique somme de 44 milliards d'euros, et qui semblait alors un très mauvais investissement, au vu de la valorisation toujours plus déclinante de X établie par les spécialistes au fil des années. Mais (miracle de sa relation avec le nouveau président Donald Trump ?), les compteurs ont semble-t-il été remis à zéro !