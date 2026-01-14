Il faut lire entre les lignes de cette annonce. Si Instagram vous demande de l'aide, c'est que son système automatisé a atteint ses limites. L'intelligence artificielle, aussi puissante soit-elle, finit souvent par enfermer l'utilisateur dans des bulles de répétition qui tuent l'engagement. En vous redonnant le contrôle, Meta ne fait pas acte de charité ; l'entreprise tente de colmater une fuite d'audience. Si vous passez votre temps à scroller nerveusement sans jamais rien liker parce que tout vous ennuie, vous finissez par fermer l'application. Et ça, pour les revenus publicitaires de Mark Zuckerberg, c'est le scénario catastrophe.​

Cette manœuvre rappelle aussi la pression réglementaire qui s'accentue. Avec le Digital Services Act (DSA) en Europe qui exige plus de transparence sur le fonctionnement des recommandations, Meta prend les devants. Plutôt que de subir une régulation forcée, la firme préfère transformer cette contrainte en une fonctionnalité « utilisateur-centrique ». C'est habile : on vous vend de la liberté, alors qu'on vous fait surtout travailler gratuitement pour affiner le ciblage publicitaire. En vous laissant trier vos centres d'intérêt, vous offrez à Meta des données déclaratives bien plus fiables que ses propres déductions comportementales hasardeuses.