Fini de subir des Reels de cuisine vegan alors que vous ne jurez que par la tech ? Instagram vous tend (enfin) les clés du camion. Une option radicale pour réinitialiser ou affiner vos recommandations arrive. Ce n'est pas de la magie, c'est de la survie.
Vous pensiez que l'algorithme vous connaissait mieux que votre mère ? Il semblerait que Meta ait des doutes. Face à la lassitude des utilisateurs et la pression constante d'un TikTok souvent jugé plus pertinent, Instagram déploie une fonctionnalité majeure repérée notamment par nos confrères d'Engadget. L'ère de la boîte noire absolue touche à sa fin : préparez-vous à mettre les mains dans le cambouis numérique pour sauver votre fil d'actualité.
Le grand nettoyage de printemps, en plein hiver
Concrètement, Instagram ne se contente plus de deviner vos envies à travers vos clics hésitants. La plateforme déploie, d'abord aux États-Unis avant une arrivée mondiale imminente, un outil baptisé « Your Algorithm » (Votre algorithme). Accessible directement depuis les paramètres ou via une icône dédiée sur les Reels, cette interface vous présente une liste crue et sans filtre : voilà ce que l'IA pense que vous aimez. Vous y verrez peut-être « Architecture », « Chatons » ou, plus gênant, « Danse Polonaise ». La nouveauté ? Vous pouvez décocher ces cases manuellement pour rectifier le tir immédiatement.
Mais Meta va plus loin avec une option nucléaire pour ceux dont le fil est irrécupérable : la réinitialisation totale. En quelques clics, vous pouvez effacer l'historique de vos préférences et forcer l'algorithme à repartir de zéro, comme au premier jour de votre inscription. C'est ce qu'on appelle un « cold start » dans le jargon. Votre fil sera temporairement générique, peuplé de contenus viraux sans âme, le temps que vous rééduquiez la machine en likant ce qui vous intéresse vraiment. C'est laborieux, certes, mais c'est le prix à payer pour sortir d'une boucle de contenus qui ne vous ressemble plus.
Un aveu d'échec déguisé en cadeau ?
Il faut lire entre les lignes de cette annonce. Si Instagram vous demande de l'aide, c'est que son système automatisé a atteint ses limites. L'intelligence artificielle, aussi puissante soit-elle, finit souvent par enfermer l'utilisateur dans des bulles de répétition qui tuent l'engagement. En vous redonnant le contrôle, Meta ne fait pas acte de charité ; l'entreprise tente de colmater une fuite d'audience. Si vous passez votre temps à scroller nerveusement sans jamais rien liker parce que tout vous ennuie, vous finissez par fermer l'application. Et ça, pour les revenus publicitaires de Mark Zuckerberg, c'est le scénario catastrophe.
Cette manœuvre rappelle aussi la pression réglementaire qui s'accentue. Avec le Digital Services Act (DSA) en Europe qui exige plus de transparence sur le fonctionnement des recommandations, Meta prend les devants. Plutôt que de subir une régulation forcée, la firme préfère transformer cette contrainte en une fonctionnalité « utilisateur-centrique ». C'est habile : on vous vend de la liberté, alors qu'on vous fait surtout travailler gratuitement pour affiner le ciblage publicitaire. En vous laissant trier vos centres d'intérêt, vous offrez à Meta des données déclaratives bien plus fiables que ses propres déductions comportementales hasardeuses.