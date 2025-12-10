En mission séduction, Facebook va faire peau neuve. Et il faut s'attendre à d'importants changements dans l'interface de l'application, qui devrait devenir plus intuitive.
Si Facebook demeure le réseau social le plus populaire au monde avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, sa croissance stagne fortement dans de nombreux marchés. En cause, le faible attrait des jeunes pour cette plateforme considérée comme dépassée, aujourd'hui privilégiée par les générations plus âgées.
Mais Meta n'a pas dit son dernier mot et tente malgré tout de parler à la génération Z avec des nouveautés axées sur leurs intérêts. C'est dans cette optique qu'elle va « désengorger » l'application.
Une interface à la Insta
Cela va passer par une interface beaucoup plus visuelle, épurée et proche des codes d'Instagram. Le feed va ainsi devenir plus immersif : les publications avec plusieurs photos vont s'afficher en grille, tandis qu'il suffira d'un simple tapotement double pour liker une image. De même, les photos ou vidéos s'ouvriront automatiquement en plein écran.
Dans le même esprit, Meta va aussi revoir entièrement la navigation. Les onglets les plus utilisés, comme les Reels, les amis ou la Marketplace, seront désormais mis en avant en bas de l'écran, avec un menu plus clair et des notifications plus lisibles.
Enfin, les utilisateurs pourront mieux contrôler ce qu’ils voient, avec de nouvelles options pour signaler qu'un post ne correspond pas à leurs centres d’intérêt. De quoi ajuster plus finement l'algorithme.
La création de contenu simplifiée
La création de contenu va aussi être simplifiée, un point crucial pour attirer les jeunes. Les interfaces des stories et des posts seront repensées, avec les outils les plus utilisés placés bien en évidence. L'idée est simple : réduire les frictions et permettre de publier rapidement, sans devoir fouiller dans des menus interminables.
Les commentaires, eux aussi, vont devenir plus lisibles. Facebook va revoir l'organisation des réponses, mettre davantage en avant les badges et permettre d'épingler un message pour guider la conversation. Les créateurs et administrateurs de groupes disposeront de nouveaux outils de modération, tandis que chacun pourra signaler anonymement un commentaire hors sujet ou déplacé.
Et pour finir, les profils vont évoluer pour renforcer les « vraies » connexions, selon les dires de l'entreprise. Lorsque vos centres d'intérêt seront mis à jour, Facebook suggérera des amis qui partagent les mêmes passions, ou qui sont capables de vous donner des conseils.
Ce remaniement intervient alors que Meta va réduire drastiquement ses dépenses dans le développement du métavers. De quoi poser des questions sur la pertinence du changement de nom opéré en 2021… Reste à voir si les utilisateurs traditionnels du réseau social s'y retrouveront.