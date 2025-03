Si la firme se félicite d'avoir, au fil des ans, conçu des « expériences exceptionnelles » sur cette plateforme, marketplace et groupe inclus, elle déplore que les utilisateurs ne puissent plus accéder aussi facilement qu'avant aux contenus partagés par leurs connaissances. Elle revient donc au « Facebook original » en dépoussiérant d'anciennes fonctionnalités et en les remettant au goût du jour.