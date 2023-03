Messenger est de retour sur l’app mobile Facebook

Meta indique que sur Instagram, les utilisateurs partagent des Reels à hauteur de 1 milliard de fois par jour par le biais de messages privés. Sur Facebook, le partage privé de ces mêmes courtes vidéos est également en forte croissance, et le géant américain espère évidemment que le retour de Messenger boostera cette tendance. La volonté serait de (re)faire de Facebook une véritable plateforme de divertissement, de découverte et de partage.

Dans son billet de blog, Tom Alison indique que le retour de Messenger va permettre aux utilisateurs de « faciliter le partage des découvertes faites sur Facebook par Messenger, au moment, à l'endroit et de la manière qui leur conviennent, sans avoir à passer à une autre application ». Ça, et si possible continuer de concurrencer efficacement un certain TikTok aussi.