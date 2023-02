Vous pensez que Facebook Messenger vide votre batterie ? Vous avez raison

Avec WhatsApp, Instagram et Facebook, Messenger fait partie des applications les plus populaires au monde, et toutes appartiennent à un seul et même géant de l'Internet : Meta. Aujourd'hui, un ex-employé de la société américaine a décidé d'attaquer celle-ci en justice à propos d'un licenciement abusif.

George Hayward estime en effet avoir été renvoyé de la société après avoir refusé de participer à des « tests négatifs » concernant l'application Messenger. Pour les entreprises, cette pratique consiste à tester discrètement de nouvelles fonctionnalités ou les performances d’une application… en puisant directement dans les ressources du smartphone de l'utilisateur.