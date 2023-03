Les Reels de Facebook durent enfin plus longtemps !

En revanche, on reste encore loin de la durée maximale des vidéos publiées sur TikTok, qui peuvent atteindre les 10 minutes. Le réseau social du groupe ByteDance a fait le pari de proposer des vidéos plus longues (3 minutes auparavant) pour davantage se rapprocher de YouTube et pousser ses créateurs à proposer des contenus plus travaillés, et aux médias et marques de s'intéresser encore un peu plus à la plateforme qui séduit aussi bien les jeunes que les adultes désormais.