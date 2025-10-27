Qui n'a jamais pesté après avoir perdu un Reel génial à cause d'un simple rafraîchissement d'écran ? Bonne nouvelle : Instagram a enfin entendu vos prières et déploie un historique de visionnage, de quoi vous réconcilier avec l'application.
Cette petite contrariété du quotidien, celle de voir un Reel disparaître à jamais dans les limbes de l'algorithme, est sur le point de devenir un lointain souvenir. Après des années d'attente et de solutions de contournement plus ou moins bancales, Adam Mosseri, le grand patron d'Instagram, a confirmé la nouvelle : un historique des Reels vus est en cours de déploiement. Une fonctionnalité qui, disons-le, n'est pas une invention du siècle, puisque ses concurrents TikTok et YouTube la proposent depuis belle lurette, mais qui arrive comme une véritable bouffée d'air frais pour les millions d'utilisateurs de la plateforme.
Une fonction simple, mais diablement efficace
Nul besoin de fouiller dans des menus improbables pour retrouver vos pépites. La fonction se niche sagement dans votre profil, sous l'onglet « Votre activité », là où sommeillent déjà vos mentions « J'aime » et commentaires. En quelques clics, vous voilà face à la liste de tous les Reels que vous avez visionnés ces 30 derniers jours. Trente jours ! C'est assez généreux pour retrouver cette recette de cuisine que vous aviez vue il y a deux semaines ou ce sketch qui vous avait fait pleurer de rire.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Et parce qu'Instagram a visiblement bien fait ses devoirs, il ne s'agit pas d'un simple listing. Vous pouvez trier vos vidéos par date, du plus récent au plus ancien, ou même filtrer par créateur si vous avez un trou de mémoire. Pour les plus discrets, pas de panique : chaque vidéo peut être supprimée individuellement de l'historique, histoire de ne laisser aucune trace de vos escapades nocturnes sur des comptes de chats déguisés. On sent que l'application a pris le temps d'observer ce que faisaient les voisins, TikTok en tête, mais en y ajoutant sa propre touche avec une période de consultation bien plus étendue que les sept petits jours proposés par le géant chinois.
Cette mise à jour, qui peut paraître anodine, change en réalité la donne. Elle met fin à l'ère des sauvegardes compulsives ou de l'envoi de Reels à soi-même en message privé. Le déploiement se fait en douceur, alors si la fonction n'est pas encore visible sur votre compte, un peu de patience. Cette nouveauté, qui concerne tous les utilisateurs, qu'ils soient en Europe ou ailleurs, prouve qu'Instagram sait encore écouter sa communauté quand elle se fait insistante. Un ajout tardif, certes, mais qui montre que même les géants de la tech peuvent finir par admettre qu'une bonne idée... reste une bonne idée, peu importe qui l'a eue en premier.