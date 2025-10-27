Et parce qu'Instagram a visiblement bien fait ses devoirs, il ne s'agit pas d'un simple listing. Vous pouvez trier vos vidéos par date, du plus récent au plus ancien, ou même filtrer par créateur si vous avez un trou de mémoire. Pour les plus discrets, pas de panique : chaque vidéo peut être supprimée individuellement de l'historique, histoire de ne laisser aucune trace de vos escapades nocturnes sur des comptes de chats déguisés. On sent que l'application a pris le temps d'observer ce que faisaient les voisins, TikTok en tête, mais en y ajoutant sa propre touche avec une période de consultation bien plus étendue que les sept petits jours proposés par le géant chinois.