Insatiable, Meta poursuit sa grande offensive sur l'intelligence artificielle en l'intégrant au cœur d'Instagram. La dernière trouvaille, « Restyle », promet de transformer vos stories d'un simple coup de baguette textuelle, mais soulève, comme toujours, son lot de questions.

Meta déploie un nouvel outil d'édition dopé à l'intelligence artificielle directement dans les Instagram Stories. © Meta
C'était presque prévisible. Après les assistants virtuels et les générateurs d'images, l'IA s'invite maintenant dans l'outil de création le plus populaire d'Instagram. Le réseau social a officialisé l'arrivée de fonctions d'édition pour modifier photos et vidéos sans jamais quitter l'application, une simplification qui cache des ambitions bien plus vastes.

Une retouche quasi magique, mais à quel prix ?

Concrètement, l'outil « Restyle » permet de transformer une image ou une vidéo à l'aide d'une simple instruction en langage naturel. Envie d'ajouter des fleurs dans vos cheveux ou de transformer un ciel gris en aurore boréale ? Il suffit de le demander. Des effets prédéfinis, allant du style aquarelle à l'aspect dessin animé, sont également proposés pour ceux en manque d'inspiration. La promesse est alléchante : offrir à tous des capacités de retouche dignes d'un professionnel.

Derrière « Restyle » se cache Movie Gen, le modèle d'IA générative développé par Meta et présenté en octobre 2024. © Meta
Cependant, cette facilité d'usage a une contrepartie. En utilisant ces outils, les utilisateurs autorisent Meta à analyser leurs images pour nourrir et améliorer ses propres modèles d'IA. La question de l'authenticité se pose également, même si la plateforme appose une mention « Créé avec l'IA ». Cette étiquette, souvent discrète, suffira-t-elle à distinguer le vrai du faux dans un flux déjà saturé ?

Pour l'heure, les utilisateurs français et européens devront patienter pour s'amuser avec « Restyle ». Son déploiement se concentre sur les États-Unis et une poignée d'autres pays. Ce calendrier décalé, habituel pour les lancements de Meta, laisse le temps de s'interroger sur la pertinence de cette nouvelle couche d'artificialité.

Source : Meta

