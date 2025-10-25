Insatiable, Meta poursuit sa grande offensive sur l'intelligence artificielle en l'intégrant au cœur d'Instagram. La dernière trouvaille, « Restyle », promet de transformer vos stories d'un simple coup de baguette textuelle, mais soulève, comme toujours, son lot de questions.
C'était presque prévisible. Après les assistants virtuels et les générateurs d'images, l'IA s'invite maintenant dans l'outil de création le plus populaire d'Instagram. Le réseau social a officialisé l'arrivée de fonctions d'édition pour modifier photos et vidéos sans jamais quitter l'application, une simplification qui cache des ambitions bien plus vastes.
Une retouche quasi magique, mais à quel prix ?
Concrètement, l'outil « Restyle » permet de transformer une image ou une vidéo à l'aide d'une simple instruction en langage naturel. Envie d'ajouter des fleurs dans vos cheveux ou de transformer un ciel gris en aurore boréale ? Il suffit de le demander. Des effets prédéfinis, allant du style aquarelle à l'aspect dessin animé, sont également proposés pour ceux en manque d'inspiration. La promesse est alléchante : offrir à tous des capacités de retouche dignes d'un professionnel.
Cependant, cette facilité d'usage a une contrepartie. En utilisant ces outils, les utilisateurs autorisent Meta à analyser leurs images pour nourrir et améliorer ses propres modèles d'IA. La question de l'authenticité se pose également, même si la plateforme appose une mention « Créé avec l'IA ». Cette étiquette, souvent discrète, suffira-t-elle à distinguer le vrai du faux dans un flux déjà saturé ?
Pour l'heure, les utilisateurs français et européens devront patienter pour s'amuser avec « Restyle ». Son déploiement se concentre sur les États-Unis et une poignée d'autres pays. Ce calendrier décalé, habituel pour les lancements de Meta, laisse le temps de s'interroger sur la pertinence de cette nouvelle couche d'artificialité.
Source : Meta
