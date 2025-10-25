Concrètement, l'outil « Restyle » permet de transformer une image ou une vidéo à l'aide d'une simple instruction en langage naturel. Envie d'ajouter des fleurs dans vos cheveux ou de transformer un ciel gris en aurore boréale ? Il suffit de le demander. Des effets prédéfinis, allant du style aquarelle à l'aspect dessin animé, sont également proposés pour ceux en manque d'inspiration. La promesse est alléchante : offrir à tous des capacités de retouche dignes d'un professionnel.