La sentence semble définitivement tombée. Meta va drastiquement réduire ses dépenses dans le métavers. Signe que la technologie appartient déjà au passé ?
Mark Zuckerberg y croyait dur comme fer, au point de renommer son entreprise Meta pour laisser le sombre passé entachant Facebook derrière lui. Mais quatre ans plus tard, force est de constater que sa vision du métavers - des utilisateurs qui se rencontrent, travaillent et jouent dans des mondes virtuels - ne s'est absolument pas matérialisée. Pire encore, elle semble ne pas avoir franchement évolué ces dernières années.
30 % de réductions
Si l'on aurait pu croire à du progrès avec l'annonce de nouveautés dans la plateforme Horizon Worlds, il ne s'agissait visiblement que d'un feu de paille. D'après Bloomberg, le géant des réseaux sociaux envisage de réduire d'au moins 30 % les dépenses liées au métavers l'année prochaine. Cette découpe notable s'inscrit dans le cadre de la planification budgétaire annuelle de l'entreprise pour 2026.
Le P.-D.G a demandé à ses équipes de viser des réductions de 10 % à tous les niveaux, comme c'est le cas presque tous les ans. Elles devraient toucher le groupe dédié à la réalité virtuelle chez Meta, qui représente la majeure partie des dépenses liées au métavers. Cela affecterait directement Horizon Worlds. Des licenciements pourraient même avoir lieu dès le mois de janvier, indiquent des sources proches du dossier au média spécialisé.
Lunettes intelligentes et IA
Mais cette décision ne devrait pas toucher l'intégralité de la division Reality Labs, qui supervise aussi les efforts de Meta dans la réalité augmentée. Car la firme a justement décuplé ses efforts dans ce secteur, qu'elle domine grâce à ses lunettes intelligentes en collaboration avec Oakley et Ray-Ban. Sa campagne de recrutement intense, qui lui a permis de débaucher le chef du design chez Apple, témoigne de ses grandes ambitions.
Elle se concentre aussi sur l'intelligence artificielle (IA), à l'image de l'ensemble de l'écosystème technologique, et a même monté une « super team » pour devenir le leader dans le domaine. La priorité est désormais ailleurs, et il est difficile de savoir si l'attention se tournera à nouveau vers le métavers dans les prochaines années.
Mais les chiffres sont probants : Reality Labs a engendré un total de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021.