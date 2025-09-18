Vous la croyiez enterrée ? Que nenni ! Meta vient d'annoncer d'importantes nouveautés à venir dans Horizon Worlds, sa plateforme sociale en réalité virtuelle.
Ce 17 septembre, le géant des réseaux sociaux tenaient sa conférence annuelle Meta Connect, durant laquelle il présente ses dernières nouveautés dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et si l'entreprise a délaissé le métavers au profit de l'intelligence artificielle (IA) ces derniers temps, elle a confirmé l'ambition ultime du P.-D.G Mark Zuckerberg : faire fusionner les deux pour créer des expériences utilisateurs uniques.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
L'IA pour crée dans Horizon Worlds
Dans ce contexte, Meta a dévoilé le Meta Horizon Studio, un nouvel éditeur pensé pour simplifier la création d'univers de réalité virtuelle dans Horizon Worlds. Le tout grâce à l'IA. Concrètement, les utilisateurs peuvent décrire ce qu'ils veulent voir apparaître en langage naturel, qu'il s'agisse d'un décor, d'une ambiance sonore, ou d'un personnage interactif, et l'assistant se charge de le générer instantanément.
Cela va dans le sens de la vision de Meta sur le long terme : « Tout comme Instagram a aidé n'importe qui à devenir un créateur, ces outils ne se contenteront pas de renforcer le pouvoir des créateurs individuels. Ils agiront également comme un multiplicateur de force pour les développeurs, en donnant aux petites équipes la puissance des grands studios et en accélérant l'innovation dans tous les domaines », expliquait Andrew Bosworth, directeur technique de l'entreprise, dans un billet de blog en 2023.
Un moteur de jeu flambant neuf
Et ce n'est pas tout. La société a également profité de la Meta Connect pour lever le voile sur le Horizon Engine, un moteur de jeu fait maison qui vient remplacer Unity.
L'ambition est immense : faire d'Horizon Worlds une véritable plateforme sociale et créative, capable de rivaliser avec Roblox ou Fortnite Creative. Ainsi, le moteur doit offrir de meilleurs graphismes, un chargement quatre fois plus rapide et surtout, la possibilité de réunir jusqu'à 100 joueurs dans un même espace, contre 20 avant. Il améliore aussi Horizon Home, l'espace d'accueil par défaut de la plateforme, en apportant plus de fluidité et de fonctionnalités. On pourra par exemple y épingler des applications ou des portails vers d'autres mondes.
Reste à voir si ces nouveautés seront suffisantes pour enjoliver la réputation de Horizon Worlds, qui a subi maintes moqueries lors de sa sortie initiale, fin 2021.