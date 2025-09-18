Cela va dans le sens de la vision de Meta sur le long terme : « Tout comme Instagram a aidé n'importe qui à devenir un créateur, ces outils ne se contenteront pas de renforcer le pouvoir des créateurs individuels. Ils agiront également comme un multiplicateur de force pour les développeurs, en donnant aux petites équipes la puissance des grands studios et en accélérant l'innovation dans tous les domaines », expliquait Andrew Bosworth, directeur technique de l'entreprise, dans un billet de blog en 2023.