TofVW

Quelle bonne idée de scanner l’intérieur de sa maison avec tous les détails (comme par exemple l’emplacement des caméras de sécurité ?) et d’uploader ça sur les serveurs de Meta !

Sinon ça peut être pas mal pour les agences immobilières, ça évite un premier déplacement pour visiter, mais à réserver aux maisons-témoins uniquement.