Meta a annoncé le lancement d'une application baptisée Hyperscape Capture. Objectif : créer un rendu digital et 3D de votre intérieur, pour que vous puissiez vous y balader et, pourquoi pas, inviter d'autres personnes à le faire.
Ce 17 septembre, la firme de Mark Zuckerberg tenait sa conférence annuelle Meta Connect, l'occasion de présenter ses dernières nouveautés dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Car si ces technologies sont quelque peu passées au second plan avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), elles restent primordiale pour l'avenir de l'entreprise.
Une réplique photoréaliste
Ainsi, Meta a présenté Hyperscape, un dispositif déjà mentionné lors de l'événement en 2024. Le principe est simple : permettre aux détenteurs de Quest 3 ou Quest 3S de scanner une pièce réelle pour la transformer en une réplique photoréaliste dans la réalité virtuelle.
Il faut quelques minutes à l'utilisateur pour réaliser le scan d'une pièce, simplement en tournant la tête et en se déplaçant. Le fichier est ensuite envoyé dans le cloud. Puis le traitement, lui, prend plusieurs heures et emploie une technique baptisée « Gaussian Splatting ». Celle-ci génère des images 3D très réalistes à partir de points lumineux projetés dans l'espace. Le tout est renvoyé vers le casque en streaming, offrant une expérience fluide et détaillée, selon Meta, avec une réplique fidèle de la pièce.
Si pour l'heure, seul l'utilisateur peut se rendre dans cet espace virtuel, la société le rendra à l'avenir partageable via un lien privé. Lors de la conférence, c'est la maison du célèbre chef anglais Gordon Ramsay qui a été utilisée dans la démo.
Quels usages ?
À noter que, selon le journaliste de The Verge qui a pu tester la fonctionnalité, le rendu est plutôt bon. Petit bémol tout de même, la netteté est moins évidente lorsque l'on se rapproche directement des objets, les lettres affichées sur un journal peuvent, par exemple, sembler floues.
Avec cette technologie, Meta ouvre la voie à de nouveaux usages de la réalité virtuelle : se promener dans une pièce telle qu'elle existe dans la vraie vie, explorer virtuellement des lieux cultes ou des monuments, etc. Elle pourrait également offrir aux créateurs un nouveau moyen d'interagir.
Hyperscape Capture est disponible en accès anticipé et uniquement réservée aux utilisateurs de 18 ans et plus. Le déploiement est progressif, donc pas tout le monde n'y aura accès tout de suite.