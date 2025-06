Pour l’instant, Meta ne dispose que d’un seul point de vente physique, inauguré en 2022 sur son campus californien. Mais l’entreprise réfléchirait désormais à élargir son réseau de boutiques afin de renforcer le lien direct avec le public.

Une stratégie qui viserait à rendre plus accessibles ses technologies immersives, souvent coûteuses mais également très convoitées, en offrant aux curieux et passionnés l’occasion de les découvrir et de les expérimenter de manière on ne peut plus concrète.