Avec ces nouveaux outils, les PNJ d’Horizon Worlds ne se contenteront plus de réponses figées. Les développeurs pourront définir une personnalité, un rôle et même un historique pour chaque personnage, influençant directement la manière dont ils interagissent avec les joueurs. Meta a présenté un exemple en vidéo : un créateur y configure l’apparence, le comportement et les instructions de son PNJ pour qu’il s’adapte aux actions des participants.

Pour les joueurs, cela promet des rencontres plus dynamiques et imprévisibles. Les PNJ pourront réagir à des questions spécifiques, guider les utilisateurs dans un environnement ou encore jouer un rôle scénarisé dans une activité. L’objectif est de rendre l’expérience plus vivante, en enrichissant les mondes virtuels avec des interactions proches de celles rencontrées dans la vie réelle.

Meta prévoit que cette mise à jour sera disponible « très bientôt », sans donner de date précise. Néanmoins, à l’approche de sa conférence Connect, qui se tiendra à la mi-septembre, l’entreprise pourrait officialiser plus de détails et présenter des cas d’usage concrets.