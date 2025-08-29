Meta va permettre aux développeurs de créer des personnages non-joueurs capables de dialoguer naturellement avec les joueurs. Une première étape pour intégrer l’IA générative dans son métavers.
- Meta va permettre aux développeurs de créer des personnages non-joueurs interactifs grâce à des outils d'IA générative.
- Ces PNJ pourront engager des conversations naturelles, rendant les expériences de jeu plus dynamiques et immersives.
- Meta envisage des applications au-delà du divertissement, comme la formation et des événements interactifs avec ces personnages réactifs.
Depuis son lancement, Horizon Worlds s’appuie surtout sur des interactions entre utilisateurs et des environnements créés par la communauté. Jusqu’ici, les personnages non-joueurs (PNJ) restaient très limités, répondant uniquement à des scripts préétablis. Meta entend changer la donne avec l’arrivée prochaine d’outils d’IA générative accessibles aux créateurs. Grâce à une mise à jour de son Worlds Desktop Editor, les développeurs pourront concevoir des personnages virtuels personnalisés, dotés d’une apparence unique et capables de tenir une conversation en langage naturel avec les joueurs via le chat vocal. L'IA, nouveau cheval de bataille de Mark Zuckerberg, va permettre à Horizon Worlds d'être moins désert qu'il ne l'est aujourd'hui, et encouragera peut-être plus d'utilisateurs à s'y connecter plus fréquemment.
Des PNJ pour rendre les environnements plus vivants
Avec ces nouveaux outils, les PNJ d’Horizon Worlds ne se contenteront plus de réponses figées. Les développeurs pourront définir une personnalité, un rôle et même un historique pour chaque personnage, influençant directement la manière dont ils interagissent avec les joueurs. Meta a présenté un exemple en vidéo : un créateur y configure l’apparence, le comportement et les instructions de son PNJ pour qu’il s’adapte aux actions des participants.
Pour les joueurs, cela promet des rencontres plus dynamiques et imprévisibles. Les PNJ pourront réagir à des questions spécifiques, guider les utilisateurs dans un environnement ou encore jouer un rôle scénarisé dans une activité. L’objectif est de rendre l’expérience plus vivante, en enrichissant les mondes virtuels avec des interactions proches de celles rencontrées dans la vie réelle.
Meta prévoit que cette mise à jour sera disponible « très bientôt », sans donner de date précise. Néanmoins, à l’approche de sa conférence Connect, qui se tiendra à la mi-septembre, l’entreprise pourrait officialiser plus de détails et présenter des cas d’usage concrets.
L'IA à la rescousse du métavers
L’arrivée de PNJ intelligents illustre la convergence entre IA générative et réalité virtuelle. En donnant aux développeurs la possibilité d’ajouter des personnages crédibles et personnalisés, Meta espère augmenter l’attrait d’Horizon Worlds, qui peine encore à séduire massivement le grand public.
La société mise aussi sur la diversité des expériences. Certains des premiers personnages animés par l’IA peuvent déjà être testés dans des environnements comme Bobber Bay Fishing ou Profit or Perish. Ces démos servent à démontrer le potentiel de l’IA pour créer des univers plus engageants.
Au-delà du divertissement, Meta semble envisager un usage plus large : formation, événements interactifs ou espaces sociaux animés par des PNJ réactifs. Bref, Meta croit encore à son métavers, et espérons pour Mark Zuckerberg que ce dernier ne soit pas au final peuplé d'IA qui se parlent entre elles.