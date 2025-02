Le leader mondial des jumeaux virtuels, Dassault Systèmes, a officialisé mardi 25 février 2025 son partenariat avec Apple pour transformer la façon de concevoir et de fabriquer des produits de l'entreprise française. Cette collaboration permettra aux 350 000 clients de Dassault Systèmes de visualiser et d'interagir avec des modèles 3D dans l'espace physique, grâce à l'application « 3DLive » pour visionOS, dont la sortie est prévue pour cet été. Elle fera, c'est certain, le bonheur des ingénieurs !