Meta embauche actuellement à tour de bras. L'objectif ? Renforcer son tout nouveau studio créatif et mettre l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie.
Comme nombre de ses concurrents, Meta n'a plus que l'intelligence artificielle en tête. La société, qui a récemment lancé le service vidéo intelligent Vibes et mis le turbo sur ses lunettes connectées, lorgne aussi depuis quelques temps sur les puces IA de Google. Elle vient de lancer un nouveau studio de création qui exploitera cette technologie au maximum.
Meta recrute des anciens designers d'Apple pour son nouveau studio
Mark Zuckerberg a annoncé hier sur Threads le recrutement d'Alan Dye, ancien vice-président de la conception d'interfaces chez Apple. Ce dernier a notamment travaillé avec le célèbre Jony Ive (qui collabore désormais avec OpenAI) et participé à la conception de l'interface des iPhone, iPad, ordinateurs Mac et Apple Watch. Dans le même temps, Meta accueille également un autre ancien designer d'Apple, Billy Sorrentino. Ces deux spécialistes ont notamment contribué à refonte de l'interface Liquid Glass d'iOS 26.
Ces deux nouvelles recrues intègreront à la fois l'équipe de design industriel de la marque ainsi que celle chargée de la conception du Métavers pour fonder un tout nouveau studio créatif. L'objectif est simple : faire de Méta un acteur incontournable dans le domaine du design matériel, un terrain jusque là trusté par Apple. Chez Apple, Alan Dye sera remplacé par Stephen Lemay, fidèle designer de la marque depuis plus de 25 ans.
Un projet réunissant "design, mode et technologie"
Bien sûr, l'IA n'est jamais loin et, dans son annonce, Mark Zuckerberg a largement insisté sur le sujet : « Le nouveau studio réunira design, mode et technologie pour définir la prochaine génération de nos produits et expériences. Notre idée est de considérer l'intelligence comme un nouveau matériau de conception et d'imaginer ce qui devient possible lorsqu'elle est abondante, performante et centrée sur l'humain. »
À l'heure où Meta mise plus que jamais sur les accessoires connectés, la société compte bien utiliser toute la puissance de cette technologie pour devenir indispensable aux yeux des utilisateurs. Comme l'a expliqué Mark Zuckerberg, « nous entrons dans une nouvelle ère où les lunettes connectées et autres appareils dotés d'intelligence artificielle transformeront notre rapport à la technologie et aux autres. Le potentiel est immense, mais l'essentiel est de rendre ces expériences naturelles et véritablement centrées sur l'humain. »
C'est, en tout cas, un changement de cap important pour Meta. En misant sur le design, la société ne se contentera plus d'essayer d'avoir le meilleur modèle IA : son objectif semble aussi désormais de rendre son utilisation au quotidien aussi simple et agréable que possible.