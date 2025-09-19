Les lunettes connectées proposeront bientôt un tas de nouveaux usages inédits. En effet, de nombreux acteurs proposeront bientôt des applications spécifiquement pensées pour le produit, à l'instar de Disney ou Twitch.
C'est une nouvelle annonce qui nous vient tout droit de la Meta Connect, la conférence annuelle de la firme dédiée à ses avancées dans les domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et si elle a époustouflé le public avec ses premières lunettes intelligentes à écran intégré, elle n'en oublie pas moins le produit qui l'a faite passée dans une toute autre dimension : les Ray-Ban Meta (et depuis peu, les Oakley Meta également).
Les applis tierces arrivent sur les lunettes connectées de Meta
Doté de caméras et de micros, cet appareil gagne largement en popularité depuis que Meta lui a conféré des capacités d'intelligence artificielle (IA) : les lunettes voient ce que le porteur voit, et peuvent le commenter. Si pour l'heure, une poignée d'applications sont disponibles sur ce produit, comme Spotify et Audible, l'entreprise veut aller beaucoup plus loin.
Elle s'apprête à lancer un nouveau kit développeur spécifiquement pensé pour tirer parti des fonctionnalités de ses lunettes connectées. Baptisé « Meta Wearables Device Access Toolkit », il sera d'abord disponible pour quelques développeurs avant un déploiement plus large au cours de 2026.
Et certains s'exécutent déjà. Twitch, par exemple, développe un outil de diffusion en direct, tandis que Disney teste une application destinée à ses parcs d'attractions. Dans une démo, une visiteuse se promène dans Disneyland et interroge l'assistant IA sur les attractions, en plus de lui demander d'autres informations relatives au parc.
Ce n'est pas tout. 18Birdies, une application de golf, travaille de son côté sur une intégration qui permettra de fournir aux joueurs des recommandations sur les clubs et des statistiques sur les distances.
La bataille s'apprête à faire rage
Des premiers efforts qui montrent l'étendue des possibilités offertes par les lunettes intelligentes. L'ouverture large aux applications tierces devraient faire passer le produit de Meta dans une nouvelle ère, avec des capacités qui seront encore décuplées lors de l'arrivée des lunettes avec écran.
L'entreprise de Mark Zuckerberg continue donc de prendre de l'avance dans un secteur qui devient toujours plus disputé, considéré comme le successeur du smartphone. Pour rappel, Samsung devrait prochainement lancer ses propres lunettes, alors qu'Apple travaille également sur sa propre version. Sauront-elles rivaliser avec Meta ?