C'est une nouvelle annonce qui nous vient tout droit de la Meta Connect, la conférence annuelle de la firme dédiée à ses avancées dans les domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et si elle a époustouflé le public avec ses premières lunettes intelligentes à écran intégré, elle n'en oublie pas moins le produit qui l'a faite passée dans une toute autre dimension : les Ray-Ban Meta (et depuis peu, les Oakley Meta également).