Bonne nouvelle pour les fans de lunettes connectées : une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement sur les Ray-Ban Meta et Oakley Meta.
Bien décidée à prendre la part du lion sur le marché des lunettes intelligentes, la firme Meta a investi la modique somme de 3 milliards d'euros dans EssilorLuxoticca, le groupe qui possède les marques Ray-Ban et Oakley. Elle a aussi dévoilé des lunettes à écran intégré et lancé le modèle Oakley Meta Vanguard à destination des sportifs. La société vient également de lancer le déploiement d'une nouvelle mise à jour logicielle. On fait le point.
Des améliorations pour l'intégration des appareils garmin
Le logiciel interne des lunettes connectées Meta passe en version 19.2. Il apporte notamment des évolutions du côté de l'intégration des appareils Garmin. Plusieurs nouvelles fonctionnalités, autrefois réservées aux propriétaires d'Oakley Meta Vanguard, seront désormais disponibles pour tous les utilisateurs.
Il sera notamment possible de relier les données Garmin aux photos et vidéos diffusées sur les applications Meta. Autre avancée : les utilisateurs pourront échanger avec l'intelligence artificielle de la firme et lui demander des informations sur leur santé. Il sera aussi possible, en pleine séance de sport, de recevoir des notifications vocales sur sa forme physique, et ce, en temps réel.
L'enregistrement vidéo évolue également
Une autre nouveauté concerne les enregistrements vidéo réalisés par les lunettes intelligentes Meta. La durée de ces clips a été augmentée et passe désormais de 3 à 5 minutes. Il sera également possible :
- De sélectionner un niveau de stabilisation (automatique, faible, moyen et élevé) ;
- De filmer des vidéos au format 1080p à 60 images par seconde.
Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement. Si vous possédez des lunettes Ray-Ban Meta ou Oakley Meta, vous pouvez dès à présent vérifier sa disponibilité en ouvrant l'application Meta AI, en appuyant en haut à droite sur l'icône en forme de lunettes puis sur le rouage visible sur le côté. Il vous faudra ensuite cliquer sur « Mises à jour » puis sur « Vérifier ».
Pour ceux qui ont opté pour les mises à jour automatiques, il vous suffira d'être connecté à votre téléphone via le Bluetooth pour recevoir les nouveautés sur vos lunettes connectées.