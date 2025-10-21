Des lunettes AI conçues pour la performance

Avec leur certification IP67, les Oakley Meta Vanguard ne craignent pas la pluie, ni la transpiration, ni la poussière. Leur caméra 12 mégapixels filme en 3K grand angle, tandis que leurs haut-parleurs à conduction ouverte et leurs cinq micros garantiraient un son clair, même en plein effort.

Côté confort, Oakley intègre son système Three-Point Fit et des plaquettes de nez interchangeables. Et avec jusqu'à 9 heures d'autonomie annoncée (36 heures en les rechargeant plusieurs fois via leur étui de protection, jusqu'à 50% de batterie en plus en seulement 20 minutes de charge), les longues sorties en plein air ne devraient pas leur faire peur.