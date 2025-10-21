Ces lunettes connectées Oakley se distinguent des précédents modèles signés Meta et EssilorLuxottica grâce à leur compatibilité avec les services Garmin et Strava, ainsi qu’à la présence d’un assistant vocal intelligent dédié au sport. Elles sont disponibles à la vente en France dès aujourd'hui.
Annoncées mi-septembre, les Oakley Meta Vanguard arrivent enfin dans l'Hexagone. Fruit d'une collaboration entre Meta et Oakley, ces lunettes connectées de nouvelle génération ambitionnent de devenir le compagnon indispensable des athlètes de haut niveau. Pensées dès le départ pour les sports de haute intensité, elles mêlent design enveloppant, intelligence artificielle et intégration poussée avec les applications préférées des sportifs : Garmin et Strava.
Des lunettes AI conçues pour la performance
Avec leur certification IP67, les Oakley Meta Vanguard ne craignent pas la pluie, ni la transpiration, ni la poussière. Leur caméra 12 mégapixels filme en 3K grand angle, tandis que leurs haut-parleurs à conduction ouverte et leurs cinq micros garantiraient un son clair, même en plein effort.
Côté confort, Oakley intègre son système Three-Point Fit et des plaquettes de nez interchangeables. Et avec jusqu'à 9 heures d'autonomie annoncée (36 heures en les rechargeant plusieurs fois via leur étui de protection, jusqu'à 50% de batterie en plus en seulement 20 minutes de charge), les longues sorties en plein air ne devraient pas leur faire peur.
L'autre innovation de ces lunettes de sport se niche dans l'assistant Meta AI : il suffirait de dire « Hey Meta, quel est mon rythme cardiaque ? » pour obtenir instantanément ses stats Garmin en temps réel, sans lever le regard du bitume. L'IA serait même capable d'allumer un voyant LED pour signaler si vous restez dans votre zone cible d'effort. Grâce à la compatibilité Strava, les Vanguard permettraient de superposer vos métriques d'entraînement sur les vidéos que vous aurez capturées à la première personne. Une fonction sympa pour partager ses exploits et efforts sur les réseaux sociaux.
Déclinées en plusieurs finitions avec les verres Prizm Road, Sapphire, Black ou 24K, les Oakley Meta Vanguard sont d'ores et déjà disponibles à la vente en France. Un nouveau must have pour les sportifs adeptes de l'automesure connectée ?
- Suivi précis des activités sportives.
- Fonctionnalités sociales pour la motivation.
- Analyse détaillée des performances.
- Un service compatible avec la montre, la balance et le GPS Garmin
- Des données de santé et de performances détaillées
- Des entraînements sur mesure pour plusieurs activités