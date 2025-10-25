La start-up grenobloise ENGO lance Vive, une édition limitée de lunettes connectées pour sportifs d'endurance. La technologie ActiveLook projette les données de performance directement dans le champ de vision, sans détourner le regard.
La marque française ENGO, basée à Grenoble, commercialise depuis quelques jours une nouvelle itération de son modèle de lunettes Vive, qui a nécessité plusieurs années de développement dans le domaine de la réalité augmentée appliquée au sport. Contrairement aux dispositifs orientés vers le grand public ou la création de contenu, cette innovation se concentre exclusivement sur l'optimisation des performances athlétiques.
ENGO dévoile une nouvelle génération de lunettes AR pour les amateurs de sport
ENGO Vive repose sur ActiveLook, une technologie de réalité augmentée développée localement à Grenoble. Le dispositif ne pèse que 36 grammes et intègre un système d'affichage à projection MicroOLED dont la luminosité dépasse 1 000 nits, assurant une lisibilité par tous les temps. Les métriques apparaissent à une distance de 5 à 10 mètres devant l'athlète, directement dans sa ligne de vision naturelle : fréquence cardiaque, cadence, distance, allure, puissance et dynamiques de course s'affichent sans interruption de l'effort. Un geste de la main suffit pour naviguer entre les écrans de données, sans contact physique avec les lunettes.
Côté autonomie, les lunettes tiennent 12 heures en continu, extensibles jusqu’à 24 heures en désactivant le capteur gestuel. Elles se connectent aux montres Garmin, Apple Watch et Suunto, avec en prime une intégration exclusive des Strava Live Segments en réalité augmentée.
Pour ENGO, l'avenir du sport n'est pas (que) dans les montres connectées
Pour Éric Marcellin-Dibon, fondateur d’ENGO Eyewear, la réalité augmentée jouera un rôle important dans les années à venir dans le milieu sportif : « Avec ENGO Vive, nous franchissons une nouvelle étape. La réalité augmentée transforme déjà le sport, comme elle révolutionne le marché grand public ». Il ajoute : « Les athlètes ne veulent plus s’inquiéter d’une dérive de performance ou consulter leur montre en permanence : ils veulent vivre pleinement leur effort, en fluidité, en confiance.
La ENGO Vive est proposée en trois versions : Pulse (verres miroir rose-violet, branches vert forêt translucide), Storm (verres miroir argenté, branches marbre bleu translucide) et Sky (verres photochromiques, branches bleu clair translucide). Produite en édition limitée, elle est depuis le 20 octobre dernier au prix de 319,95 euros sur le site officiel, avec, pour les intéressés, une réduction de 40 euros valable jusqu’au 15 novembre prochain.
Source : Communiqué de presse