ENGO Vive repose sur ActiveLook, une technologie de réalité augmentée développée localement à Grenoble. Le dispositif ne pèse que 36 grammes et intègre un système d'affichage à projection MicroOLED dont la luminosité dépasse 1 000 nits, assurant une lisibilité par tous les temps. Les métriques apparaissent à une distance de 5 à 10 mètres devant l'athlète, directement dans sa ligne de vision naturelle : fréquence cardiaque, cadence, distance, allure, puissance et dynamiques de course s'affichent sans interruption de l'effort. Un geste de la main suffit pour naviguer entre les écrans de données, sans contact physique avec les lunettes.

Côté autonomie, les lunettes tiennent 12 heures en continu, extensibles jusqu’à 24 heures en désactivant le capteur gestuel. Elles se connectent aux montres Garmin, Apple Watch et Suunto, avec en prime une intégration exclusive des Strava Live Segments en réalité augmentée.