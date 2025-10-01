Après le succès de ses télescopes intelligents, la start-up marseillaise se diversifie avec des jumelles à réalité augmentée conçue pour la randonnée, la navigation et l'observation du ciel. Un produit innovant disponible à la précommande dès à présent.
Imaginez des jumelles capables d'afficher directement dans votre champ de vision le nom d'un sommet, la distance d'un col ou la position d'une étoile, ou mieux encore, de vous guider visuellement jusqu'à un point d'intérêt. Ce n'est plus de la science-fiction : Envision, les jumelles connectées de la startup française Unistellar, arrive bientôt sur le marché. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes à toutes et à tous.
Identifier le paysage, les points d'intérêt et se repérer grâce à la techno
Conçues pour associer optique de précision et technologie de réalité étendue (XR), les jumelles Envision affichent des informations contextuelles dans votre champ de vision grâce à un système de projection AR intégré : noms de sommets, distances, altitudes, sentiers, cartes célestes, et plus encore.
Dotées de fonctions GPS, d'une boussole numérique et de capteurs inertiels, elles proposent une orientation ultra précise de jour comme de nuit. La liaison entre les capteurs du smartphone de l'utilisateur (le système de navigation par satellite, notamment) et les jumelles via leur appli compagnon crée un ensemble qui verrouille précisément la position de l'utilisateur et stabilise les repères.
Cinq modes de fonctionnement couvrent l'essentiel des usages sur le terrain : cartographie 3D instantanée pour identifier le paysage, guidage visuel jusqu'à un point d'intérêt (POI), verrouillage et partage d'une cible repérée, boussole enrichie avec azimuts et données en temps réel, et un mode optique pur pour couper la réalité augmentée.
Grâce à une base de données de plusieurs milliards de points topographiques et d'objets célestes embarquée sur l'appli mobile, ces jumelles peuvent identifier jusqu'à 200 000 étoiles, localiser le site d'Apollo 11, identifier le passage de l'ISS ou, encore, afficher le nom d'un sommet éloigné à l'horizon, un peu comme le fait d'ailleurs l'excellente application mobile PeakFinder.
Ces jumelles bénéficieraient d'un agrandissement 10x, d'un diamètre de lentilles de 50 mm, d'un champ de vision de 6° et pèseraient à peine 1,2 kg. L'autonomie annoncée du système de réalité augmentée serait de 5 heures, soit environ 1 000 points affichés ou marqués par charge.
Des premiers retours prometteurs, les précommandes ouvertes
Après une campagne de crowdfunding réussie (2,7 millions de dollars levés sur Kickstarter) et une récompense au CES 2025 dans la catégorie XR, les jumelles Envision entrent dans leur phase finale de production. Leur design serait donc désormais figé, les tests en conditions réelles jugés "fluides et précis" et les premiers retours d'utilisateurs évoqueraient un "effet waouh", selon Laurent Marfisi, CEO et cofondateur d'Unistellar.
Pour les amateurs de randonnées qui seraient intéressés, ces jumelles à réalité augmentée Envision sont d'ores et déjà disponibles à la précommande sur le site Web du fabricant. Proposées à un prix préférentiel de 999€ au lieu de 1 499€ avec accès prioritaire avant le grand public, ces lunettes d'un nouveau genre promettent d'étoffer nos balades en montagne, nos sorties en mer et nos nuits à la belle étoile.