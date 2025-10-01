Imaginez des jumelles capables d'afficher directement dans votre champ de vision le nom d'un sommet, la distance d'un col ou la position d'une étoile, ou mieux encore, de vous guider visuellement jusqu'à un point d'intérêt. Ce n'est plus de la science-fiction : Envision, les jumelles connectées de la startup française Unistellar, arrive bientôt sur le marché. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes à toutes et à tous.

Identifier le paysage, les points d'intérêt et se repérer grâce à la techno

Conçues pour associer optique de précision et technologie de réalité étendue (XR), les jumelles Envision affichent des informations contextuelles dans votre champ de vision grâce à un système de projection AR intégré : noms de sommets, distances, altitudes, sentiers, cartes célestes, et plus encore.

Dotées de fonctions GPS, d'une boussole numérique et de capteurs inertiels, elles proposent une orientation ultra précise de jour comme de nuit. La liaison entre les capteurs du smartphone de l'utilisateur (le système de navigation par satellite, notamment) et les jumelles via leur appli compagnon crée un ensemble qui verrouille précisément la position de l'utilisateur et stabilise les repères.