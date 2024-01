CES 2024 : Swarovski présente des jumelles intelligentes capable de reconnaître jusqu'à 9 000 espèces d'oiseaux

En plus de l'observation, les AX Vision sont dotées d'une caméra intégrée de 13 mégapixels avec une résolution de 1080 p. Elle permet de capturer des photos et vidéos pouvant être directement partagées via une application smartphone reliée au modèle. Les jumelles jouissent d'une puissance de grossissement de 10 et d'un champ de vision de 1 000 mètres.