Xiaomi dévoile ses lunettes de réalité augmentée, comme à son habitude un produit à l'excellent rapport qualité/ prix

Xiaomi a annoncé les Mijia Glasses Camera, des lunettes pour la réalité augmentée. Un produit bien différent du concept proposé l’an dernier avec un design plus tape à l'œil et moins minimaliste, semblable à celui des Google Glass. L’appareil sera équipé d’un SoC Snapdragon à 8 cœurs de 3 Go de RAM, couplé à 32 Go de stockage interne et une batterie de 1020 mAh. Une technologie de recharge rapide 10 W permettra par ailleurs de récupérer 80 % d'autonomie en 30 minutes seulement. Si elles paraissent impressionnantes de prime abord, ces smartglasses ne pèsent que cent grammes.