Xiaomi devance Apple et lance ses lunettes de réalité augmentée sans-fil : qu'en retenir ?

La vidéo de présentation arrive réellement à faire rêver. Une fois revêtues, ces lunettes pourront se connecter facilement à un smartphone, et surtout mettront en connexion l'utilisateur avec un nouveau monde. Il sera ainsi possible de faire bouger des objets virtuels par un simplement mouvement de la main, de zoomer à volonté, ou même de tourner des pages virtuelles avec le doigt. La liaison avec d'autres objets de la maison (comme la télévision) est même évoquée.

Mais si le public a sûrement l'eau à la bouche, les Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition souffrent cependant de quelques défauts. En tout cas, elles souffrent d'un manque cruel d'information. Aucune indication sur le prix ou une date de sortie n'a ainsi été proposée. On remarquera par ailleurs que la présentation s'est effectuée à travers le compte personnel du PDG de Xiaomi, et non pas par les canaux plus officiels. Serait-ce donc un simple galop d'essai ?