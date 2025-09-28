Lors d’un échange au siège de l’entreprise avec le journaliste Alex Heath, Andrew Bosworth a précisé que cette direction a été prise au début de l’année à l’initiative de Mark Zuckerberg. Un programme de recherche dédié a été lancé, connu en interne sous le nom de « Metabot ».

Selon lui, le matériel n'est pas « la partie la plus difficile (…) Le véritable goulot d’étranglement, c’est le logiciel ». Pour illustrer cette difficulté, il a pris un verre d’eau posé entre eux et a ajouté : « Si vous connaissez la robotique, l’un des plus grands problèmes, c’est la manipulation fine (…) un robot qui essaierait de saisir le verre d’eau l’écraserait probablement aussitôt ou renverserait toute l’eau ».

La stratégie de Meta repose sur la création d’une plateforme logicielle destinée à être utilisée par d’autres fabricants, à la manière de Google qui fournit Android aux constructeurs de smartphones. Comme l’explique Andrew Bosworth, « le fait que nous soyons fabricants de matériel m’importe peu », l’important étant que « le robot respecte ces spécifications ».

Pour rendre ce modèle possible, le Superintelligence AI Lab travaille avec l’équipe robotique à l’élaboration d’un « world model », un système capable de simuler le fonctionnement d’une main. Cependant, comme le souligne Bosworth, « la boucle de capteurs n’existe pas », ce qui oblige Meta à constituer de toutes pièces les ensembles de données nécessaires pour entraîner ces modèles.