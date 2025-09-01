Utilisant déjà les technologies d'Anthopic, les équipes de Meta Superintelligence Labs s'intéressent, en effet, de près à Google Gemini et aux modèles d'OpenAI pour booster Meta AI. L'objectif serait notamment d'améliorer les réponses textuelles aux demandes des utilisateurs ainsi que les discussions avec l'IA. La solution serait, toutefois, temporaire : elle serait uniquement mise en place en attendant que Llama soit amélioré et en mesure de rivaliser avec ses concurrents.