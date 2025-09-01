Embauches, création de centres de données, partenariats… Meta multiplie les efforts pour devenir incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Hélas, rien ne se passe comme prévu.
- Meta intensifie ses efforts pour devenir un leader en intelligence artificielle, malgré de nombreux défis.
- L'entreprise fait face à un turnover élevé, perdant rapidement des talents clés au sein de ses équipes.
- Meta explore des partenariats avec des entreprises comme Google et OpenAI pour améliorer ses modèles d'IA.
Depuis quelque temps, Meta, la firme de Mark Zuckerberg, s'est lancée dans une stratégie de recrutement des plus agressives afin d'attirer les plus grands experts IA dans ses filets. Elle a aussi mis en chantier deux centres de données colossaux, Hyperion et Prometheus, et acquis, entre autres, l'entreprise Scale AI dans l'espoir de damer le pion à ses adversaires.
Malgré tous ces efforts, Meta doit encore affronter de nombreuses difficultés pour s'imposer. On fait le point.
Les départs précipités s'enchaînent chez Meta
Ces derniers mois, Meta a débauché de nombreux talents prestigieux pour constituer les équipes des Meta Superintelligence Labs, mais elle ne parvient cependant pas à les garder. En effet, les départs et les restructurations se multiplient : de nombreux spécialistes ont quitté le navire après seulement quelques semaines et des employés de longue date ont aussi choisi de tourner le dos à la firme.
Des tensions sont également apparues entre Meta et Scale AI, dont le PDG a été chargé de la direction des Meta Superintelligence Labs. L'ancien vice-président principal des produits et des opérations GenAI de Scale AI, Ruben Mayer, a, par exemple, claqué la porte après deux mois seulement, avançant des « raisons personnelles ». Des divergences sur la nature exacte de son rôle chez Meta semblent toutefois être à l'origine de ce départ.
La firme affronte aussi bien d'autres difficultés : bien qu'elle ait investi des milliards dans Scale AI, ses chercheurs remettent régulièrement en doute la qualité des données d'entraînement de cette entreprise. Ils lui préfèrent notamment celles des sociétés Surge ou Mercor, qui ont ouvert dès le départ leurs portes à des spécialistes de divers domaines (médecine, science, juridique, notamment) pour affiner leurs informations.
Meta mise sur les partenariats pour relever la barre
Alors que le lancement de Llama 4 s'est révélé plutôt décevant, Meta ne baisse pas les bras. Prévoyant de lancer un nouveau modèle d'ici la fin de l'année, la firme est plus que jamais décidée à stabiliser son projet et à conserver ses experts. Si elle s'intéresse aux talents travaillant chez la concurrence, Meta lorgne également sur les modèles développés ailleurs.
Utilisant déjà les technologies d'Anthopic, les équipes de Meta Superintelligence Labs s'intéressent, en effet, de près à Google Gemini et aux modèles d'OpenAI pour booster Meta AI. L'objectif serait notamment d'améliorer les réponses textuelles aux demandes des utilisateurs ainsi que les discussions avec l'IA. La solution serait, toutefois, temporaire : elle serait uniquement mise en place en attendant que Llama soit amélioré et en mesure de rivaliser avec ses concurrents.
Meta parviendra-t-il à mettre fin au chaos qui règne en ce moment dans ses équipes ? L'avenir nous le dira.