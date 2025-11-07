Voici une nouvelle qui devrait plaire à tous ceux qui aiment créer avec l'IA : le service de génération de vidéos Vibes est enfin disponible en Europe, via Meta AI.
La génération de vidéos IA est devenue une priorité stratégique pour de nombreuses sociétés spécialisées et celles-ci redoublent d'efforts pour se distinguer sur ce marché prometteur. Si Elon Musk a défrayé la chronique avec le mode « Spicy » de Grok Imagine, Google a, quant à lui, rencontré un succès fou avec Veo 3 et OpenAI a séduit de nombreux utilisateurs avec le nouveau générateur Sora 2.
De son côté, Meta a choisi de riposter en lançant l'expérience Vibes. Bonne nouvelle, ce service est désormais disponible en Europe.
Le flux Vibes enfin disponible pour les européens
Le 25 septembre dernier, Meta a dévoilé Vibes, un nouveau flux de vidéos IA intégré à Meta AI, qui s'adapte progressivement aux préférences de l'utilisateur. Connecté avec les différentes applications de la firme, cet outil avait pour objectif de « faciliter la recherche d' inspiration créative et l'expérimentation avec les outils multimédias de Meta AI ». Hélas, Vibes n'était, jusqu'à aujourd'hui, disponible qu'aux États-Unis.
À peine plus d'un mois plus tard, Meta a décidé d'étendre l'usage de ce service à l'Europe. La raison ? Un succès fulgurant de l'autre côté de l'Atlantique : « Plus de 20 milliards d'images ont été créées grâce à nos outils d'IA et, depuis le lancement de Vibes aux États-Unis, (….) la génération de contenus multimédia au sein même de l'application a été multipliée par dix. »
Les utilisateurs européens vont donc pouvoir explorer ce flux vidéo et créer de nouveaux contenus à partir de leurs propres idées ou en remixant d'autres clips présents sur la plateforme. Une fois les médias générés grâce aux outils IA de Meta, ceux-ci pourront être versés dans Vibes, partagés à des proches ou publiés dans une Story ou un Reel, sur Facebook ou Instagram, par exemple.
- Intégration multiplateforme
- Modèles open-source Llama 4
- Fonctionnalités de génération d'images et vidéos
La création de contenus IA, une priorité pour Meta
Accessible aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés, Vibes devrait favoriser l'émergence de nombreuses vidéos IA. Meta espère que son service deviendra bientôt incontournable pour tous les créatifs et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La firme prévoit, en effet, de « développer les fonctionnalités et les capacités de l'application Meta AI, dans le but d'offrir une création de contenu encore plus personnalisée, sociale et avancée à un nombre croissant de personnes à travers le monde. »
En proposant sa propre expérience sociale boostée à l'IA, Meta veut clairement prendre de l'avance et damer le pion à Sora 2, qui n'est pas encore accessible partout dans le monde. La firme a, pour cela, considérablement musclé sa technologie, qui, en plus de la génération de vidéos peut aussi créer des images, retoucher des visuels, répondre aux questions des utilisateurs et même gérer les lunettes connectées de la marque, ainsi que leurs images et leurs vidéos.
Mark Zuckerberg et son équipe parviendront-ils à tirer leur épingle du jeu dans ce marché hyper-concurrentiel ? L'avenir nous le dira.