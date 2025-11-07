En proposant sa propre expérience sociale boostée à l'IA, Meta veut clairement prendre de l'avance et damer le pion à Sora 2, qui n'est pas encore accessible partout dans le monde. La firme a, pour cela, considérablement musclé sa technologie, qui, en plus de la génération de vidéos peut aussi créer des images, retoucher des visuels, répondre aux questions des utilisateurs et même gérer les lunettes connectées de la marque, ainsi que leurs images et leurs vidéos.