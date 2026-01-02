Ce pivot stratégique est aussi une pirouette économique. Plutôt que d'investir des milliards dans des serveurs de détection énergivores, Instagram préfère miser sur la « réputation » des comptes et les métadonnées. C'est d'autant plus ironique que la plateforme n'hésitait pas récemment à remanier nos descriptions via l'IA au nom du SEO, brouillant elle-même les pistes entre contenu organique et synthétique. Désormais, vos Stories, censées s'enrichir d'IA générative, seront noyées dans une masse indistincte où seul le matériel certifié fera foi. Le message est passé : ne croyez plus vos yeux, croyez les métadonnées.

Bon courage pour expliquer à votre oncle que sa photo de vacances n'est pas « vraie » parce que son vieux téléphone n'a pas la bonne signature cryptographique.