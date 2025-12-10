Pourquoi Meta a-t-elle modifié les titres et les descriptions des utilisateurs ? La réponse est on ne peut plus simple : le SEO. On le sait, la firme a, en juillet dernier, modifié sa politique de confidentialité pour permettre aux photos et aux vidéos publiques d'Instagram d'être visibles sur Google. Elle aurait donc retouché les balises <title> et la section « text » du code des publications pour les rendre plus accrocheuses, quitte à fausser le contenu, une pratique qui pourrait être considérée comme du spam.