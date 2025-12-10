Mais que se passe-t-il sur Instagram ? L'IA de Meta modifierait les titres et les descriptions des publications, à l'insu des utilisateurs.
Meta mise plus que jamais sur l'intelligence artificielle pour booster ses services. Dans Instagram, par exemple, la société de Mark Zuckerberg a lancé une fonctionnalité de retouche magique pour les stories, un système pour détecter les adolescents qui trichent sur leur âge et un outil d'aide à la rédaction de commentaires. Mais certaines avancées IA font grincer des dents, en particulier lorsqu'elles négligent le consentement des utilisateurs.
Des descriptions faussées, générées par l'IA
Le site 404 Media a fait une découverte surprenante au sujet d'Instagram : la plateforme réécrirait les titres et descriptions de certaines publications. Ces textes remaniés à l'insu des utilisateurs apparaîtraient uniquement dans les résultats de recherche de Google. Les retouches, plus que médiocres, modifieraient complètement le sens des textes. Impossible, pour l'instant, de savoir comment la société s'y est prise pour générer ces contenus mais l'IA y est probablement pour quelque chose.
Ayant mené l'enquête, l'équipe Engadget a pu confirmer les faits. Une publication de l'un des rédacteurs a, en effet, été totalement remaniée. Sur Google, le nouveau texte indiquait : « Floramino est un jeu de puzzle convivial où vous incarnez un fleuriste itinérant et aménagez des jardins. La démo est amusante, avec des graphismes charmants et des éléments stratégiques. » Un contenu assez éloigné de l'original.
Des modifications visant à améliorer le référencement des publications
Pourquoi Meta a-t-elle modifié les titres et les descriptions des utilisateurs ? La réponse est on ne peut plus simple : le SEO. On le sait, la firme a, en juillet dernier, modifié sa politique de confidentialité pour permettre aux photos et aux vidéos publiques d'Instagram d'être visibles sur Google. Elle aurait donc retouché les balises <title> et la section « text » du code des publications pour les rendre plus accrocheuses, quitte à fausser le contenu, une pratique qui pourrait être considérée comme du spam.
Évidemment, la situation est loin de plaire à tout le monde. Après avoir vu plusieurs de ses publications réécrites, l'auteur Jeff VanderMeer a fait part de ses inquiétudes : « Les conséquences à plus grande échelle sont désastreuses : les résultats de recherche pourraient être inexacts et nuire à la réputation, voire propager une fausse information qui porte préjudice à ceux qui ne creusent pas la question. »
Contactée par Engadget, la société Meta ne s'est pas encore exprimé sur la question.
