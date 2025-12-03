Dans un nouveau test, Google a utilisé l'IA pour réécrire les titres des articles apparaissant dans Google Discover. Mais les résultats sont mitigés.
On le sait, Google veut intégrer l'intelligence artificielle dans tous ses produits et services. La société a notamment voulu améliorer son flux d'actualités Google Discover en y ajoutant des résumés IA générés par Gemini. Mais il semblerait que Google souhaite aller encore plus loin : un nouveau test se concentre désormais sur les titres des articles listés dans ce service.
Un nouveau test IA repéré dans Google Discover
Le média The Verge a remarqué que, depuis peu, l'IA réécrivait certains titres dans le flux Google Discover. Hélas, le résultat est très loin d'être à la hauteur. Par exemple, le titre de l'article « Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one » d'Ars Technica (en français, « La Steam Machine de Valve ressemble à une console, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle soit vendue au même prix ») a été remplacé par « Steam Machine price revealed » (« Le prix de la Steam Machine a été dévoilé ») alors même qu'aucun prix n'a été partagé dans le texte. Vous en conviendrez, c'est assez fâcheux.
Ces tests IA sont, pour l'instant, limités aux États-Unis. En Europe, et notamment en France, ce type de fonctionnalités est, en général restreint à cause de contraintes liées au droit d'auteur et aux régulations plus strictes imposées par l'Union européenne. Une protection plus que bienvenue à l'heure où Google envisage de fournir à l'IA toujours plus de données personnelles.
Une mauvaise nouvelle pour les médias ?
Pour l'heure, le test est limité à un petit ensemble d'utilisateurs américains. Que ce soit pour générer des résumés ou pour remanier les titres, Google tient à montrer patte blanche, en indiquant bien quand l'IA a modifié le contenu et précisant qu'elle est susceptible de « commettre des erreurs ». Mais le problème est que le partage d'informations trompeuses peut s'avérer particulièrement risqué.
Si cette nouvelle fonctionnalité est loin d'être parfaite, un autre problème se pose également : pourquoi Google voudrait-il remanier les titres créés par les médias ? Interrogée par The Verge, une porte-parole de l'entreprise à expliqué que l'objectif était, avant tout, de « faciliter la compréhension des détails des articles avant même que les utilisateurs n'explorent les liens sur le Web. »
Cette position risque de déplaire fortement aux médias en ligne qui devraient probablement voir leur taux de clics et leurs revenus publicitaires baisser : rappelons que Google a déjà été accusé par l'UE d'exploiter les contenus des éditeurs pour générer ses résumés IA. Une chose est sûre : si elle dépasse le stade du test, cette nouvelle fonction IA va probablement faire beaucoup parler d'elle.