Ça devient déjà n’importe quoi.

Les rédacteurs écrivent des titres pour générer du trafic et être bien référencés, et se servent même de l’IA pour le faire.

En face, le principal référenceur de ces contenus fait comprendre qu’à partir de maintenant il s’en moque du titre et qu’il va générer son propre titre… avec sa propre IA.

La chute va être plus rapide que prévu à ce rythme là.