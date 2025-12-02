On le sait, cette année, Google a multiplié les efforts pour intégrer sa technologie dans une grande majorité de ses produits. Sa stratégie implique l'intégration de l'intelligence artificielle à tous les niveaux et surtout dans la suite Google Workspace. Gemini a désormais la possibilité d'accéder aux mails, aux calendriers, aux documents et à bien d'autres données personnelles, sous couvert de personnalisation. Le problème ? En laissant les coudées franches à l'IA, la vie privée en prend un coup.