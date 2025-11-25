Le destin de Google Assistant était scellé depuis plusieurs mois, mais une inconnue persistait : sa date de disparition. C’est désormais officiel, et la transition vers Gemini va commencer plus tôt que prévu.
Google Assistant vit ses derniers instants. Depuis l’arrivée de Gemini, Google ne faisait plus vraiment mystère de l’avenir de son ancien assistant vocal. L’entreprise a progressivement retiré des fonctions, modifié les interfaces, et multiplié les signaux suggérant que Google Assistant vivait ses derniers instants. Restait à savoir quand la bascule définitive aurait lieu — un moment redouté par certains utilisateurs attachés à ses commandes simples et fiables. Après quelques semaines de flou, Google lève enfin le voile : Google Assistant s’apprête à tirer sa révérence dans les toutes prochaines semaines, et la transition vers Gemini va devenir la norme sur Android.
La mort de Google Assistant est prévue pour le printemps 2026
C'est le moteur de recherche lui-même qui vient de lâcher le morceau à travers une page d'assistance de son service Android Auto. Un message affichée sur une bannière précise que l’assistant continuera de fonctionner « jusqu’en mars 2026 », avant que Gemini ne prenne définitivement le relais.
Cette mention apparaît dans la section dédiée aux services vocaux, aux côtés de textes comme « Google Assistant ne sera bientôt plus disponible » ou « Vos commandes vocales passeront automatiquement sur Gemini ».
Google avait déjà amorcé la transition en remplaçant l’invocation « Hey Google » par l’interface Gemini sur plusieurs modèles Pixel. Désormais, ce n’est plus un test ou une option : la feuille de route confirme que Google Assistant va disparaitre à tout jamais pour laisser la place à l'intelligence artificielle de la marque.
Gemini s'intègre dans tout l'écosystème Google
Le timing de cette annonce est logique. Après le lancement des caméras Nest ces derniers jours, Google prépare la sortie d'une toute nouvelle enceinte connectée, le Google Home Speaker, au printemps prochain. Ce produit accompagnera l'arrivée de Gemini dans toute la maison, en plus de son intégration à tous les produits existants.
Si Gemini est pensé comme un assistant plus intelligent et polyvalent, notamment avec la sortie remarquée de Gemini 3, tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée de dire adieu à Google Assistant. Ce dernier était apprécié pour sa simplicité, sa fiabilité dans les objets connectés ou les routines du quotidien, et son intégration profonde dans Android. Les inquiétudes portent aussi sur le respect de la vie privée : basculer sur un assistant dopé à l’IA, fonctionnant parfois en cloud, ne rassure pas tous les utilisateurs.
Reste que pour Google, l’avenir passe par Gemini. L’entreprise ne veut plus maintenir deux assistants concurrents en parallèle et préfère concentrer ses ressources sur son modèle IA. 2026 sera donc une année charnière : celle où Google Assistant, présent depuis 2016, laissera définitivement la place à son successeur.