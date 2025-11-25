C'est le moteur de recherche lui-même qui vient de lâcher le morceau à travers une page d'assistance de son service Android Auto. Un message affichée sur une bannière précise que l’assistant continuera de fonctionner « jusqu’en mars 2026 », avant que Gemini ne prenne définitivement le relais.

Cette mention apparaît dans la section dédiée aux services vocaux, aux côtés de textes comme « Google Assistant ne sera bientôt plus disponible » ou « Vos commandes vocales passeront automatiquement sur Gemini ».

Google avait déjà amorcé la transition en remplaçant l’invocation « Hey Google » par l’interface Gemini sur plusieurs modèles Pixel. Désormais, ce n’est plus un test ou une option : la feuille de route confirme que Google Assistant va disparaitre à tout jamais pour laisser la place à l'intelligence artificielle de la marque.