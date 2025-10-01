La nouvelle gamme se compose de la Nest Cam Indoor (3ᵉ génération) et de la Nest Cam Outdoor (2ᵉ génération). Toutes enregistrent désormais en 2K HDR, pour une image plus détaillée et un meilleur support de l’analyse contextuelle par Gemini. DXOMARK a d’ailleurs classé ces modèles premiers de leur catégorie en qualité d’image. Le champ de vision a été élargi avec un angle de 152° pour les caméras.

Les performances en basse lumière ont été améliorées grâce à un capteur plus sensible et une ouverture plus large, permettant un rendu en couleur même à l’aube ou au crépuscule. L’IA de Gemini exploite ces données pour délivrer des alertes plus précises. Au lieu d’un simple signalement, l’utilisateur peut recevoir une notification comme « le chien sort de son enclos » accompagnée d’un aperçu vidéo zoomé.