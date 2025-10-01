Google dévoile deux nouvelles caméras ainsi qu’une toute nouvelle enceinte Google Home conçu pour tirer parti de son IA Gemini. Objectif : rendre la maison plus sûre et plus intelligente.
Avec l’arrivée de Gemini dans l’écosystème Google Home, Google avait besoin d'accompagner ce lancement majeur de nouveaux appareils conçus pour exploiter toutes les possibilités offertes par l'IA. C'est chose faite avec l'annonce de deux nouvelles caméras Nest, intérieure et extérieure, et une sonnette connectée. Surprise : il y aura aussi prochainement une toute nouvelle enceinte Google Home, mais il faudra se montrer patient pour en profiter, la sortie n'étant pas prévue avant 2026.
Deux caméras et une sonnette Nest, parées pour Gemini for Home
La nouvelle gamme se compose de la Nest Cam Indoor (3ᵉ génération) et de la Nest Cam Outdoor (2ᵉ génération). Toutes enregistrent désormais en 2K HDR, pour une image plus détaillée et un meilleur support de l’analyse contextuelle par Gemini. DXOMARK a d’ailleurs classé ces modèles premiers de leur catégorie en qualité d’image. Le champ de vision a été élargi avec un angle de 152° pour les caméras.
Les performances en basse lumière ont été améliorées grâce à un capteur plus sensible et une ouverture plus large, permettant un rendu en couleur même à l’aube ou au crépuscule. L’IA de Gemini exploite ces données pour délivrer des alertes plus précises. Au lieu d’un simple signalement, l’utilisateur peut recevoir une notification comme « le chien sort de son enclos » accompagnée d’un aperçu vidéo zoomé.
En parallèle, Google double la durée d’historique vidéo incluse, passant de trois à six heures avec aperçu animé des événements, sans abonnement supplémentaire. Les appareils sont à configurer dans la nouvelle application Google Home.
Une nouvelle enceinte Google Home, qui se fait désirer
Aux côtés des caméras, Google présente le premier haut-parleur spécifiquement pensé pour Gemini, le Google Home Speaker, mais qui ne sortira qu'au printemps 2026. Pourquoi ce choix ? Selon Google, c'est parfaitement intentionnel. L'objectif principal de l'éditeur est d'abord de proposer Gemini for Home au plus large public possible. Le moteur de recherche souhaite probablement corriger les bugs et améliorer au maximum son IA pour la domotique avant le lancement d'une enceinte connectée dédiée, et ainsi proposer la meilleure expérience aux premiers acheteurs.
Le Google Home Speaker mise sur des conversations plus naturelles, grâce à un traitement audio optimisé et à un nouvel anneau lumineux animé qui indique si l’IA écoute, réfléchit ou répond. L’objectif est de rendre les échanges avec Gemini plus fluides et plus transparents. Ce Google Home Speaker a d'ailleurs un petit air d'Amazon Echo d'ancienne génération croisé avec un HomePod mini d'Apple.
Côté son, l’enceinte diffuse un audio équilibré à 360° et peut être associée par paire à un Google TV Streamer pour recréer une expérience home cinéma avec un son surround. Elle conserve les fonctions multiroom et peut être jumelée à d’autres enceintes Nest. Google ajoute aussi un interrupteur physique pour couper le micro et renforcer la confidentialité.
Le design, compact et recouvert d’un textile tricoté en 3D, vise à réduire les déchets et s’inscrit dans une démarche durable, tout en s'inscrivant dans les codes de design de Google. Proposé en quatre coloris (Porcelain, Hazel, Jade et Berry), le Google Home Speaker sera lancé à un tarif de 99 $, dans plus de 15 pays, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.