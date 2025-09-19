L’abandon du nom Nest au profit de "Google Home Speaker" vise à simplifier les choses, mais aussi à assoir la notoriété de la marque Google. Les fuites indiquent que cette enceinte, aperçue brièvement lors de l’événement Made by Google en août 2025, serait doté d’un design sphérique et d’une technologie audio à 360 degrés. Ces caractéristiques le rapprocheraient des produits concurrents comme le HomePod Mini d’Apple.