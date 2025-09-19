Une nouvelle enceinte connectée chez Google va faire concurrence au HomePod d'Apple. Elle se dévoile par hasard dans une application Android.
Le nom du prochain haut-parleur intelligent de Google a été révélé de manière inattendue. Selon des informations issues du code de l’application Google Home pour Android, le futur appareil porterait simplement le nom de "Google Home Speaker". La marque Nest, rachetée par Google, disparaitrait définitivement.
Le nom Nest disparaît
L’abandon du nom Nest au profit de "Google Home Speaker" vise à simplifier les choses, mais aussi à assoir la notoriété de la marque Google. Les fuites indiquent que cette enceinte, aperçue brièvement lors de l’événement Made by Google en août 2025, serait doté d’un design sphérique et d’une technologie audio à 360 degrés. Ces caractéristiques le rapprocheraient des produits concurrents comme le HomePod Mini d’Apple.
En plus de ce changement de nom pour l’enceinte, Google préparerait également une refonte de ses abonnements. Le service Nest Aware, qui propose des fonctionnalités avancées pour les caméras et autres appareils connectés, serait ainsi rebaptisé "Google Home Premium". Une version plus complète, actuellement connue sous le nom de Nest Aware Plus, pourrait quant à elle devenir "Google Home Premium Advanced". Tout passerait sous la seule bannière Google.
Des innovations centrées sur l'IA
Le nouveau haut-parleur serait conçu pour tirer parti des capacités de Gemini, l’assistant conversationnel de Google, avec une intégration plus poussée de l’IA. Cette évolution s’accompagnerait d’améliorations matérielles, comme la prise en charge de la vidéo 2K pour les nouvelles caméras Nest, également attendues pour le 1er octobre 2025.
L’objectif affiché est d’offrir une expérience plus fluide et intuitive, en s’appuyant sur les avancées récentes en matière d’intelligence artificielle et de traitement du langage naturel.
Date de lancement estimée
La présentation officielle de ces nouveaux produits est prévue pour le 1er octobre 2025. Outre le haut-parleur, Google devrait dévoiler plusieurs caméras Nest mises à jour, ainsi qu’un nouveau visiophone.
Tous devraient être compatibles avec les dernières avancées logicielles et matérielles de l’entreprise. L’ensemble de ces annonces devrait permettre à Google de renforcer sa position sur le marché des objets connectés, face à des concurrents comme Amazon et Apple.