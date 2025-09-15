Les Aperçus IA de Google ne font pas l'unanimité, loin de là : Penske Media Corporation, qui possède, entre autres, Rolling Stone, Billboard et Variety, vient de saisir la justice à ce sujet.
- Penske Media Corporation a intenté un procès à Google pour abus de position dominante avec ses Aperçus IA.
- L'éditeur affirme que Google utilise ses contenus sans autorisation, impactant gravement ses revenus d'affiliation.
- Google défend sa fonctionnalité en disant qu'elle améliore l'expérience utilisateur et permet de découvrir de nouveaux contenus.
Empêtré dans de multiples procès antitrust, Google a récemment obtenu le droit de conserver Chrome et Android mais doit mettre fin à ses accords d'exclusivité. Le géant, depuis longtemps incontournable sur le marché de la recherche d'informations en ligne, fait face à un nouvel obstacle : l'éditeur Penske Media Corporation, qui voit d'un mauvais œil sa fonctionnalité Aperçus IA (« AI Overviews » en anglais), vient, lui aussi, de lui intenter un procès.
Penske Media Corporation poursuit Google en justice
Penske Media Corporation vient de déposer plainte contre Google devant le tribunal fédéral de district de Washington D.C. Le groupe, qui édite, entre autres, les renommés Rolling Stone, Billboard, Variety et bien d'autres, critique les Aperçus IA désormais utilisés par le géant dans ses résultats de recherche. Selon lui, Google abuserait de sa position dominante en n'affichant certains sites que s'il peut utiliser leur contenus pour créer des résumés IA, sans avoir à payer pour cela.
Comme l'explique le document, l'action en justice « conteste l'abus par Google de son monopole reconnu dans le domaine des services de recherche généraux pour contraindre les éditeurs en ligne tels que PMC à fournir du contenu que Google republie sans autorisation dans des réponses générées par l'IA qui rivalisent de manière déloyale pour attirer l'attention des utilisateurs sur Internet, en violation des lois antitrust des États-Unis. »
Selon Penske Media Corporation, environ 20 % des recherches Google qui pourraient mener à ses sites d'information mettent en avant des résumés IA et non des liens direct. Ses revenus d'affiliation sont donc fortement impactés par la nouvelle fonctionnalité : ils auraient déjà baissé d'un tiers par rapport à leur pic, établi à la fin de l'année dernière.
Les Aperçus IA, une fonctionnalité controversée
Ce procès vient s'ajouter à celui déjà intenté par l'entreprise Chegg, spécialisée en location de manuels scolaires, qui estime, elle aussi que les Aperçus IA peuvent occasionner des baisses de revenus significatives. Il devrait cependant être bien plus retentissant car Penske Media est un adversaire bien plus imposant. C'est, de plus, la première fois qu'un grand éditeur poursuit la firme de Mountain View.
Google, bien sûr, a rapidement fait connaître son point de vue sur la question : selon son porte-parole, ces accusations seraient totalement « infondées ». Le géant a expliqué que sa fonctionnalité n'avait pour seul but que celui d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs : « les nouvelles expériences d’IA dans la recherche permettent aux gens de poser encore plus de questions, créant ainsi de nouvelles opportunités pour découvrir du contenu et des entreprises. »
Lancée en mars dernier, la fonctionnalité Aperçus IA était déjà critiquée pour ses réponses approximatives. Elle n'a, visiblement, pas fini de faire parler d'elle.