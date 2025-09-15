Google, bien sûr, a rapidement fait connaître son point de vue sur la question : selon son porte-parole, ces accusations seraient totalement « infondées ». Le géant a expliqué que sa fonctionnalité n'avait pour seul but que celui d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs : « les nouvelles expériences d’IA dans la recherche permettent aux gens de poser encore plus de questions, créant ainsi de nouvelles opportunités pour découvrir du contenu et des entreprises. »