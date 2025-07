En réponse aux conclusions du Pew Research Center, Google a émis une déclaration pour contester la méthodologie et les données de l'étude. L'entreprise affirme que « les internautes sont attirés par les expériences alimentées par l'IA, et que les fonctionnalités d'IA dans la recherche leur permettent de poser davantage de questions, créant de nouvelles opportunités pour eux de se connecter avec les sites web ». La firme américaine a également ajouté que « cette étude utilise une méthodologie défectueuse et un ensemble de requêtes biaisé qui n'est pas représentatif du trafic de recherche ».

Le géant technologique maintient donc sa position selon laquelle les AI Overviews profitent à l'écosystème web. Dans sa documentation destinée aux développeurs, Google assure qui plus est que « les AI Overviews aident les utilisateurs à saisir l'essentiel d'un sujet ou d'une question complexe plus rapidement, et fournissent un point de départ pour explorer des liens pour en apprendre plus ». Elle ajoute ensuite : « Avec les AI Overviews, ces derniers ont visité une plus grande diversité de sites web pour obtenir de l'aide sur des questions plus complexes ».