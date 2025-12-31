Car cette tendance est aussi appuyée par les grands de ce monde. Au-delà de Donald Trump, par exemple, qui a très vite surfé sur la vague pour multiplier les images à sa gloire ou diffuser des vidéos vantant certaines de ses politiques (notamment sur l'immigration), on peut observer que le phénomène est malheureusement systémique. En d'autres termes, les réseaux sociaux se prêtent aujourd'hui franchement au jeu de l'AI slop.

Tous les utilisateurs d'Instagram ont ainsi pu observer cette nouvelle offre apparue sur leur flux personnel. En scrollant légèrement, on peut à l'occasion voir apparaître une ligne de vidéos proposées - similaires aux Reels déjà bien connus - sauf que cette fois il s'agit de vidéos générées par Meta AI et sélectionnées par l'algorithme. En somme, pour l’application de Mark Zuckerberg, l'AI slop est un contenu comme un autre, qui vient enrichir l'offre disponible sur la plateforme.

Mais le groupe Meta n’est pas le seul fautif. Des vidéos générées par IA du même genre sont aussi devenues particulièrement présentes sur TikTok. Et même une plateforme comme YouTube, où l'on a l'habitude de voir des vidéos longues et que l'on penserait moins perméable à ce genre de fantaisie, est devenue un immense réceptacle d'AI slop, majoritairement via son dispositif de Shorts. Selon une étude publiée récemment par Kapwing, 20 à 33 % du contenu sur YouTube serait aujourd’hui partiellement ou totalement généré par IA.