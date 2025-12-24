Loposo

Petite astuce, les députés européens sont élus par les européens, donc si pas content qu’ils votent autres choses.

Moi aussi ça m’embête la politique plutôt capitaliste conservateur de l’europe, mais c’est malheureusement la règle de la démocratie.

Après l’Europe par exemple, la pacs, c’est 9.5milliard pour la France, la première en subvention, mais on a toujours des bonnets jaunes qui geulent contre l’Europe.

En gros les aident europeene

Secteur France (est. 2024)

Agriculture (PAC) ~9,5 Md€

Fonds régionaux / Sociaux ~2,8 Md€

Plan de relance (Versements 2024) ~5 à 7 Md€

TOTAL APPROXIMATIF ~17-19 Md€

Et l’italie avec des anti europeen , elue par les euroseptique

Secteur Italie (est. 2024)

Agriculture (PAC) ~6,1 Md€

Fonds régionaux / Sociaux ~6,5 Md€

Plan de relance (Versements 2024) ~15 à 20 Md€

TOTAL APPROXIMATIF ~28-33 Md€

Et les journaux français détenus par des milliardaires qui vantent Meloni pour pousser le pen, sauf que l’Italie, c’est presque 194 milliards en plan de relance de l’Europe depuis le covid, le pays qui aura bénéficié le plus d’aide

Mais on nous vend ca comme un génie politique

Les antieuropéens, les premiers à profiter de l’argent de l’Europe, comme d’emplois fictifs

Comparatif des enveloppes totales (Subventions + Prêts)

|Pays|Montant Total (Milliards d’€)|Type d’aide majoritaire|

|Italie|194,4|Subventions + Prêts massifs|

|Espagne|163,0|Subventions + Prêts|

|Pologne|59,8|Subventions + Prêts (déblocage tardif)|

|France|40,3|Uniquement subventions|

|Allemagne|28,0|Uniquement subventions|