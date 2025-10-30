Selon cette étude, ce n'est finalement qu'une poignée d'entreprises qui concentre ces dépenses. Dix acteurs représentent à eux seuls 49 millions d'euros de dépenses annuelles, soit près d'un tiers du budget total. Meta occupe la première place avec 10 millions d'euros par an, suivi de Microsoft, Apple et Amazon qui ont déboursé chacune 7 millions d'euros. Google et Qualcomm complètent ce classement avec 4,5 millions d'euros chacune.​

Depuis 2023, plusieurs entreprises ont largement augmenté leur budget. C'est le cas d'Amazon (+4,3 millions d'euros), de Microsoft et Meta (+2 millions d'euros chacune), ainsi que de l'association patronale DIGITALEUROPE (+1,25 million d'euros). D'ailleurs, parmi ses membres, celle-ci compte ces mêmes géants technologiques. À titre de comparaison, Apple déclarait entre 3,5 et 3,75 millions d'euros de dépenses annuelles en 2021, ce qui signifie que la firme de Cupertino a presque doublé son investissement en quatre ans.​

Le secteur technologique dépasse désormais largement d'autres industries réputées pour leur influence. Les dix premières entreprises numériques dépensent trois fois plus que les dix premières des secteurs pharmaceutique, financier et automobile réunis, et deux fois plus que le secteur de l'énergie.​